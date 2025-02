FOX/FS1 è destinato a inviare l’apertura di MLB a Tokyo Series

Aprendo la stagione di baseball della Major League tra la serie Tokyo Dodgers e Cubs 18.-19. Marzo, che probabilmente avrà due alimentatori di origine giapponese nel loro paese d’origine per la prima volta nella General League, verrà inviato a Fox/FS1.

Gli orari di inizio per entrambi i giochi sono alle 6.00, il 18 marzo, a Fox/Fox Deportes, seguiti dal 19 marzo in FS1/FOX DePortes (entrambi i giochi nell’applicazione FOX Sports). Le competizioni includono alcuni dei più grandi MLB giapponesi capaci, Shoei Ohtani e Seiya Suzuk per diverse separazioni di ascesa.

Dato che le partite di start-up sono state completate, Yoshinobu Yamamoto, Shōta Imanaga e Rōki Sasaki potrebbero arrivare al quarto, quinto e sesto giocatore giapponese che è andato a Tokyo Bubble con i loro club Iso-League, unendosi a Daisuke Matsuzaka, Hideki Okajima e Yuseei Kikuchi Nella sede della partita ISO League nel 2019. È stata l’ultima volta che le partite MLB sono state giocate a Tokyo’s Dome.

Il regista di Dodgers, Dave Roberts, ha già detto che si aspetta che Yamamoto lanci un apri e Sasaki è un’opportunità per giocare 2 se è pronto a lavorare nella Lega ISO. Se inizia Sasaki, rappresenta il debutto MLB previsto dell’agente per il tempo libero internazionale dopo aver firmato con Dodgers a gennaio. Il manager di Cubs Craig Counsell ha affermato che Imanaga aumenterà in Giappone, anche se non è ancora stato rivelato per vedere se si tratta di una competizione di apertura.

Ohtan dovrebbe essere pronto a colpire, ma non l’altezza della melodia in tempo per l’apri della serie dopo offseason e 2023 UCL. Ohtani, anche se non era la scorsa stagione, ha continuato a vincere il terzo premio MVP con Dodgers nella storica stagione 50/50.

Imanaga e Yamamoto si stanno entrambi spostando verso l’altro isolaga e provengono da principianti eccezionali. Imanaga è andato a 15-3 2,91 ERA nella stagione All-Star, che la ha visto quarto nel voto dell’anno e nel quinto voto di Cy Young. Yamamoto, che è diventato l’alimentatore più assunto di tutti i tempi, quando ha firmato un contratto da 325 milioni di dollari con Dodgers prima della scorsa stagione, 7-2 3,00 ERA durante la stagione regolare e ha permesso una corsa in 6.1 nel mondo interno Game 2 Serie.

La serie di Tokyo del 2025 è la sesta volta che MLB inizierà la sua stagione regolare nella capitale giapponese e nel 25 ° anniversario della prima stagione regolare del paese, che si è tenuta tra Cubs e Foreste nel 2000.

