Fox rivela il punto indycar del 2025 nel Super Bowl, con Pato O’Ward,

Fox ha rivelato un nuovo trailer prima del 2025 IndyCar La corsa della stagione inizia a San Pietroburgo, in Florida, il 2 marzo durante la ciotola di marzo-super, la parte principale del pato O’Ward “Cant Miss TV”.

Il popolare O’Ward da 25 anni era secondo nel 2024 a Indianapolis 500, il suo secondo deputato su Indianapolis Motor Speedway per tre anni. La sua ultima vittoria è arrivata nella prima gara della Hy-Vee Milwaukee Mile del 2024. O’Ward è il guidatore di McLaren sulla freccia.

Dall’inizio di questa stagione, Fox è esclusiva della serie IndyCar e dell’Indianapolis 500. Tutte le 17 gare saranno eseguite in Fox Networm alla fine della stagione il 31 agosto a Nashville Superspeedway.

Questo è il terzo posto in anteprima che Fox è caduto di fronte a una nuova stagione. Il primo è apparso in Josef Newgarden – che ha vinto i campionati della serie 2017 e 2019 e ha vinto le ultime due uscite di Indianapolis 500 – così come Kameo Tom Brady.

L’altro si è concentrato sul campione della serie a tre tempi Alex Palou. Ha compilato una memorabile stagione 2024 per vincere il campionato della serie, che è diventata solo una storia del 13 ° nella storia, vincendo tre corone della serie. Palou è anche solo il settimo pilota che cattura tre titoli in quattro anni.

Di fronte alla competizione, Fox Networks volerà anche alle prime 12 competizioni della stagione della NASCAR Cup del 2025, tra cui Daytona 500 16 e NASCAR All-Star.

