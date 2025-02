NEW ORLEANS – Terry Bradshaw, che si trovava nel campus di Tulanen lontano da dove ha vinto il primo Super Bowl al vecchio stadio Tulane 50 anni fa, ha guardato gli studenti e ha sorriso.

“Questo è l’unico modo in cui sono arrivato in questo campus è la ricompensa grazie a qualcuno”, ha detto “Fox NFL Sunday” e analista. “Perché GPA non è esattamente quello che dovrebbe essere.”

La città di New Orleans ha dichiarato ufficialmente “Terry Bradshaw Day” mercoledì, rispettando le case della Louisiana, con una lunga storia con il Super Bowl. Ha vinto quattro titoli nei sei anni negli anni ’70 come Defender Steelers, e domenica è nella sua ottava trasmissione del Super Bowl con Fox Sports.

“Adoro questo spazio così tanto”, ha detto Bradshaw ai fan, alcuni dei quali erano vestiti di Steelers e sventolando “asciugamani terribili”. “Mi sono sempre sentito come se dovessi essere orgoglioso di dove vieni, e lo sono sicuramente.”

Bradshaw è andato all’università alla Louisena Tech e Stadium, dove ha vinto il suo primo campionato, è scomparsa da tempo, trascinata 45 anni fa dopo che il Supermomi è diventato la casa dei santi, e presto ci saranno otto Super Bowl lì. Il presidente di Tulanen Michael A. Fitts ha affermato che anche se Bradshaw non ha visitato Tulane, il suo successo è un esempio dello spirito dell’università.

“Uno dei valori di base di Tulanen è l’eccellenza ispiratrice”, ha detto Fitts, eseguendo il casco a sfere a onda verde argento di Bradshaw. “E Terry Bradshaw esprime questo valore. La sua carriera è un perfetto esempio di ciò che si può ottenere quando il talento è abbinato a passione, dedizione e duro lavoro. È letteralmente difficile immaginare i giochi della domenica NFL senza la sua visione e il suo Ottima personalità.

Il collega Fox di Bradshaw, Curt Menfee, lo presentò, sottolineando che Bradshaw fu il primo stipendio di Fox Sports quando la rete iniziò a inviare giochi NFL nel 1994, una corsa che continuerà sui Masters e Kotka Sunday Night.

“Per Fox Sports, questo è un giorno speciale per tutti noi”, ha detto Menfee. “Questo è” Terry Bradshaw Day “, ed è unico. … È stato il cuore e l’anima degli sport della volpe per 31 anni. È un DNA di sport della volpe. … Non è in televisione e finta È qualcun altro.

Bradshaw ha ricordato che quando è entrato per la prima volta nella trasmissione della NFL, il suo stipendio era di circa un terzo di quello che ha fatto alla fine della sua carriera di gioco. Ma 50 anni dopo il suo primo Super Bowl, è entusiasta di New Orleans per la prossima trasmissione di domenica sera.

“Spero che non sia l’ultimo”, ha detto Bradshaw, ha osservato che Fox invierà il prossimo Super Bowl in quattro anni, Super Bowl 63 febbraio 2029. “Non riceverai onori 76. Chi taglierò? Prendilo leggermente.

Greg Auman è un giornalista di Fox Sports NFL. Ha trascorso un decennio prima coprendo Bucanieri ad esso Tampa Bay Volte e atletico. Puoi seguirlo su Twitter @Gregauman .

