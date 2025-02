Fox Sports presenta Daytona 500 a Cosm: informazioni sui biglietti e informazioni

Fox Sports e Cosms sono partnership per offrirti una Daytona 500, come non l’hai mai visto prima. Sperimenta Daytona 500 in una realtà condivisa in The Dome Cosm Los Angeles & Cosm Dallas domenica 16 febbraio (13.30 CT/11: 30 pt).

Maggiori informazioni su Daytona 500 in cosm e biglietti:

Cosm Los Angeles

Cosm Dallas

Vedi altri eventi di questa stagione rispetto ai cosm:

FAQ

Cos’è cosmo?

Cosm ridefinisce il contenuto e l’esperienza dei fan e immagina come lo condividiamo con gli altri. La tecnologia rivoluzionaria di Cosm e i luoghi ad alta tecnologia si immergono e ti trasportano al contenuto mettendoti in prima fila dello stadio o dell’arena. E non importa dove ti trovi sul posto, puoi goderti il ​​ristorante interno della casa e il servizio di bar completo.

Cos’è una realtà condivisa?

La realtà condivisa ti offre un’esperienza avanzata di realtà aggiuntiva o virtuale, ma su scala più grande. Facilita l’interazione reale fornendo un’esperienza di comunità con amici e altri fan.

Dove si trova i cosm?

Cosm Los Angeles si trova a 1252 Drive Drive, Inglewood, CA 90305, nella zona di Hollywood Park vicino a monumenti iconici come Sofi Stadium. Ulteriori informazioni su cosm la, Fai clic su questo .

Cosm Dallas si trova al 5776 Grandscape Blvd., The Colony, TX 75056, nell’area di Grandscape vicino a punti di riferimento iconici, come il Nebraska Furniture Mart. Ulteriori informazioni su Cosm Dallas, Fai clic su questo .