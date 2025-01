Fox Sports trasmetterà gli eventi LIV Golf a partire da questa stagione

LIV Golf ha raggiunto un accordo di trasmissione pluriennale con Fox Sports, che mostrerà ciascuno dei tre round dell’evento in diretta negli Stati Uniti su uno dei suoi canali e sulla sua app di streaming a partire da questa stagione.

LIV Golf ha annunciato giovedì che più della metà dei suoi 14 tornei saranno trasmessi in diretta su Fox o FS1, mentre i round selezionati saranno trasmessi su FS2, Fox Business Network o Fox Sports App. Ogni round verrà trasmesso in streaming sull’app Fox Sports e LIV Golf+, ha affermato il circuito.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti e non era chiaro se Fox Sports avrebbe pagato una commissione sui diritti per il tour finanziato dall’Arabia Saudita.

“Siamo entusiasti di collaborare con FOX Sports, una delle principali reti di trasmissione al mondo”, ha affermato in una nota il nuovo CEO di LIV Golf, Scott O’Neil. “LIV Golf continua a diventare più grande e più audace, e questa relazione segnala la prossima fase di crescita mentre la nostra lega si unisce alla compagnia delle principali leghe e conferenze sportive della nazione.

“Vorrei ringraziare il team FOX Sports per aver condiviso la nostra visione per il futuro del golf, un nuovo modello che ridefinirà il modo in cui viviamo questo sport. LIV Golf sta attirando una base di fan più giovane, più attiva ed esperta di tecnologia, e mentre i nostri giocatori e le nostre squadre si preparano per la loro più grande stagione di LIV Golf, questo accordo porterà la nostra trasmissione a nuovi livelli.”

O’Neil, ex alto dirigente di Merlin Entertainments, è stato ufficialmente nominato mercoledì nuovo amministratore delegato di LIV Golf. Il circuito ha affermato che l’ex amministratore delegato e commissario Greg Norman trasferirà le operazioni quotidiane ma rimarrà coinvolto in una veste non rivelata.

La terza stagione di LIV inizierà dal 6 all’8. Febbraio al Riyadh Golf Club in Arabia Saudita, poi tornei in Australia (14-16 febbraio), Hong Kong (7-9 marzo) e Singapore (14-16 marzo).

Il primo torneo di golf LIV negli Stati Uniti si giocherà al Trump National Doral Golf Club di Miami ed è in programma dal 4 al 6 aprile, la settimana prima del Masters.

L’accordo con Fox Sports dovrebbe aumentare l’esposizione negli Stati Uniti per LIV Golf, che ha faticato a ottenere ascolti nelle sue prime due stagioni sulla rete CW. Secondo Golfweek, meno di 100.000 persone hanno visto Jon Rahm vincere il campionato individuale nel 2024.

“FOX Sports è entusiasta di trasmettere la LIV Golf League, con atleti al top del loro gioco che gareggiano a livello d’élite per gli spettatori di tutto il paese”, ha dichiarato Jordan Bazant, vicepresidente esecutivo di Fox Sports. “L’aggiunta di LIV Golf è una scelta naturale per l’importante elenco di eventi importanti, nomi di livello mondiale e copertura sportiva premium di FOX Sports.”