FOX Super 6: scelte del campionato playoff di College Football di Geoff Schwartz

1. Chi ha PIÙ IARDI DI RICEZIONE?

Geremia Smith, Emeka Egbuka, Carnell Tate, Jaden Greathouse

Geremia Smith ha bisogno di 32 yard di ricezione per battere il record di yard di ricezione di una sola stagione dei Big Ten da parte di una matricola. Detiene già il record di matricola dell’Ohio State per catture, yard ricevute e touchdown, e il record di matricola Big Ten per catture di touchdown in una stagione. Notre Dame ha già detto che interpreterà un uomo. Se è vero, penso che il fenomeno delle matricole decollerà. Anche Egbuka è una scelta solida qui, avendo bisogno di 95 yard in ricezione per battere il record di yard in ricezione in carriera dell’Ohio State.

Pronostico: Geremia Smith

2. Classifica in base a chi ha PIÙ GIARDINI DI GUIDA (dal più alto al più basso):

Riley Leonard, Geremia Amore, TreVeyon Henderson, Quinshon Judkins

Entrambe le squadre sono bravissime a gestire la palla, ma il mostro a due teste di Henderson e Judkins è troppo bravo per lasciarsi sfuggire. Nel CFP, Henderson ha registrato una media di 9,0 yard di corsa e 11,4 yard per touchdown e sarà costretto a terminare quella che sarà la sua ultima partita da Buckeye.

Pronostico: Henderson, Judkins, Love, Leonard

3. Quale delle seguenti situazioni si verifica?

Will Howard 2+ TD di passaggio

Geremia Smith TD

Riley Leonard 1+ KV lanciato

Niente

Come accennato in precedenza, Smith è un fenomeno. Ha avuto una presa per tre yard contro il Texas, ma nelle due partite precedenti ne aveva avute 187 contro l’Oregon e 103 contro il Tennessee, e aveva anche due ricezioni in ogni partita. Aspettatevi che assomigli di nuovo a se stesso.

Pronostico: Jeremiah Smith TD

4. Qual è il totale più alto in una partita del campionato CFP?

TD completi e veloci

Buoni TD nel complesso

Fatturato totale

Totale tentativi di field goal

Riley Leonard ha bisogno di sole 19 yard per battere il record di Notre Dame in una sola stagione di yard da parte di un quarterback. TreVeyon Henderson ha bisogno di 33 yard di corsa per raggiungere 1.000 yard in questa stagione e Quinshon Judkins solo 40. Poi c’è Jeremiyah Love, che ha corso per 1.122 yard in questa stagione e ha bisogno di un solo touchdown di corsa per pareggiare il record di Notre Dame in una sola stagione. Ci sono troppe minacce affrettate da entrambe le parti in questo gioco per non sostenere tocchi affrettati completi.

Pronostico: TD completi e veloci

5. Classifica in base a chi ha PIÙ PILE DI CORSE (dal più alto al più basso):

Prezzo JadariaCarnell Tate, TreVeyon Henderson, Jeremiah Love

Henderson ha il secondo maggior numero di scrimmage yard nel CFP con 231 e ha bisogno di altri due touchdown per diventare il terzo giocatore nella storia dell’Ohio State a raggiungere 50 scrimmage touchdown. Anche l’amore è un gioco intelligente qui.

Pronostico: Henderson, Amore, Tate, Prezzo

6. Qual è il risultato di questo gioco?

Stato dell’Ohio vincere con 9 o più punti o Nostra Signora perdere per 8 punti o meno

L’Ohio State ha concesso più di 17 punti solo due volte in questa stagione e contro la stessa squadra. Oregon ha segnato 32 punti nella sua prima partita contro l’Ohio State e poi 21 al Rose Bowl, incluso un touchdown in ritardo. L’attacco di Notre Dame è ottimo, ma non abbastanza esplosivo da creare punti se lo si annaffia in campo.

Pronostico: Ohio State vince con 9 o più punti

Tie-breaker: qual è il punteggio finale?

Pronostico: Stato dell’Ohio 35, Notre Dame 24

