Frades da Providência vs. Butler Bulldogs: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

Depois de uma dura derrota fora de casa no último jogo, o Providence parece muito melhor hoje em casa. Eles construíram uma vantagem rápida de 37-29 contra Butler.

O Providence entrou no jogo com quatro derrotas consecutivas e está a caminho da quinta. Eles conseguirão mudar as coisas ou Butler lhes causará outra derrota? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

Butler Bulldogs @ Providence Friars

Registros atuais: Butler 7-8, Providence 7-8

Como assistir

O que saber

Butler está 2-8 contra o Providence desde fevereiro de 2020, mas eles terão a chance de diminuir um pouco a diferença na quarta-feira. Os dois se encontrarão em uma batalha do Big East às 20h30 horário do leste dos EUA no Amica Mutual Pavilion. Os Bulldogs podem querer um pouco de aderência neste jogo, já que o time teve 21 reviravoltas no sábado.

Butler chega ao jogo de quarta-feira em busca de uma grande mudança de ímpeto depois de perder seu sétimo jogo consecutivo no sábado. Eles abriram o ano novo com uma derrota malsucedida por 70-62 para o St. São dois jogos consecutivos agora que os Bulldogs perderam por exatamente oito pontos.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Patrick McCaffery, que fez um duplo-duplo com 13 pontos e 11 rebotes. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra o Villanova na quarta-feira, então foi uma boa mudança.

Enquanto isso, o Providence marcou o maior número de pontos em toda a temporada no domingo, mas não foi suficiente. Eles ficaram um pouco abaixo da UConn por uma pontuação de 87-84. A derrota dói ainda mais porque os Frades venceram por 41-27 faltando 19:36 para o fim do segundo.

Assim como Butler, o Providence perdeu apesar de ver resultados de vários jogadores. Jayden Pierre liderou o ataque com 24 pontos. Pierre teve dificuldade em se equilibrar contra Marquette na última terça-feira, então este foi um passo na direção certa. Outro jogador que fez a diferença foi Wesley Cardet Jr., que acertou 7 de 13 e marcou 18 pontos.

Embora tenha perdido, o Providence quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 15 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que UConn derrotou apenas cinco.

Butler agora tem um recorde de derrotas de 7-8. Quanto ao Providence, eles estão em uma seqüência de quatro derrotas consecutivas que os deixou com um recorde de 7-8.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: Butler varreu as tabelas nesta temporada, com média de 36,2 rebotes por jogo. Não é como se o Providence estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 39,6. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Butler espera vencer as probabilidades na quarta-feira, já que os especialistas acreditam que eles estão caminhando para uma derrota. Quem pensa em jogar contra o spread deve ter isso em mente: o time não cobriu as últimas quatro vezes que enfrentou o Providence.

Chance

Providence é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra Butler, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tiveram uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Frades como favoritos de 3,5 pontos.

O acima/abaixo é de 138,5 pontos.

História da série

Providence venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Butler.