Francobolli, i migliori giocatori dell’epica vittoria canadese sugli Stati Uniti

Molte persone che si dirigevano verso il torneo di 4 nazioni erano previste che gli Stati Uniti e il Canada fossero squadre che si sarebbero battute e si sarebbero incontrate nella partita di campionato.

Nessuno si aspettava che il round di apertura di entrambi i paesi fosse così intenso, o che il gioco finale sarebbe stato un classico immediato, gli straordinari decisero sulla bacchetta di Connor McDavid.

Ci sono segni per gli Stati Uniti e il Canada, tra cui il più grande, un giocatore chiave che guarda le Olimpiadi 2026 e le domande persistenti per ogni nazione nell’accumulo di Giochi invernali.

Ordinamento della squadra

Canada: a

Il Canada aveva un potere stellare nella sua linea, ma non era possibile fare affidamento sulle linee superiori che avrebbero contribuito, portandoli a portarli nella stessa squadra americana impilata. I complimenti per il capo allenatore Jon Cooper per aver riconosciuto e registrato in tutto il Canada hanno dovuto offrirlo.

Aggiungendo Cale Makara sul blu-poté, che ha perso la partita con Round Robin tra queste malattie per le malattie per il Canada Miglioramento significativo, ma i loro altri pattinatori d’élite erano ancora in stile. Nel mezzo del terzo periodo non c’erano colpi di giocatori come Mitch Marner e Sidney Crosby; Mortare il portiere di tutto il mondo, come Connor Hellebuyck, non è nella migliore delle ipotesi facile e il Canada potrebbe renderlo più spiacevole.

In un gioco così uniformemente corrispondente, il ghiaccio aperto era difficile da trovare. Il Canada ha rotto il favorito del trofeo con un gioco di testimoni che altri paesi non hanno potuto gestire in questo evento. Quella è stata una vittoria in sé. McDavid, che ha prodotto vincitori degli straordinari, era semplicemente poetico.

giocare 1:15 Connor McDavid sulla vittoria del Canada: “Questo significa il mondo del nostro gruppo” Connor McDavid risponde alla vittoria canadese OT negli Stati Uniti nel campionato delle nazioni di Game 4.

Stati Uniti: a-

Gli Stati Uniti non avevano bisogno di una chat di gruppo per delineare la loro strategia in questa strategia. La finale non era il momento della Fistica; Era più una morbidezza.

Fortunatamente, anche gli americani lo avevano in mostra. Jake Guentzel potrebbe essere l’attaccante più efficace su entrambi i lati di questo gioco e frustrato la difesa canadese di diverse splendide mosse. E chiunque non sapesse quanto potesse essere bravo Jaccob Slavin nel modo in cui ha dominato da dietro, Ray Ferraro ha una master class nella zona difensiva.

Mentre entrambi i giocatori meritano elogi, forse si è appoggiato troppo all’individuo che ha impedito agli Stati Uniti di subentrare in gioco. La squadra ha fatto portare il Canada per i primi due periodi prima che il caldo apparisse negli ultimi 20 minuti. Gli Stati Uniti scapperebbero con la vittoria se fosse stato premuto in precedenza?

Quello che abbiamo imparato

La profondità fa la differenza

Le stelle sono apparse su entrambi i lati delle finali, ma anche i pattinatori profondi hanno sentito la loro presenza. Jake Sanderson e Sam Bennett Pocket Obiettivi del secondo periodo e hanno mostrato perché i loro paesi si fossero concentrati su questa opportunità a breve termine, è perché possono avere un impatto.

Bennett è stato quello che ha tirato fuori la punizione canadese nel secondo periodo e mentre i suoi compatrioti non hanno usato, ha dato loro una possibilità. E Sanderson non sarebbe in linea, se non fosse per l’infortunio di Charlie McAvoy, il che mostra solo perché la progettazione dell’elenco è un compito così delicato in questi tornei.

Dato quanto velocemente può verificarsi un infortunio, le squadre devono credere a ciò che i pattinatori attendono nelle loro ali – proprio come Thomas Harley è entrato a Josh Morrissey – e in una partita uniformemente di combattimento come questa, la profondità può spostare l’ago.

giocare 0:49 Il Wrister di Sam Bennett collega il punteggio per il Canada Sam Bennett accelera la rete e il punteggio sul carico per portare il Canada è USA al 2-2.

Obiettivi quasi grandi divisioni

Ci sono state lunghe discussioni su come Jordan Binnington si sarebbe accumulato nella partita finale. E si è scoperto che entrambi i netminder erano eccellenti.

La maggior parte del gioco è stato uniformemente il bordo nel tiro in porta, e Binnington ha attraversato tante grinfie come Hellebuyck per dare alla sua squadra la possibilità di vincere. Le precedenti preoccupazioni sulla capacità di Binnington di confrontare Hellebuyck ora sembrano stupide, soprattutto come i giocatori stellari ad entrambe le estremità – Auston Matthews e McDavid – non sono riusciti a trovare lo spago presto.

In particolare, la chiave per Binnington era fermarsi, che veniva conteggiata come quando lapideva Matthews e Brady Tkachuk negli straordinari. Era canadese OT MVP.

Anche Hellebuyck anche eccezionale; Uno dei portieri doveva rinunciare al vincitore, e alla fine non bussò quando ho visto il disco attraversato il confine.

Un giocatore che guarderà l’assemblea alle Olimpiadi

Crosby è un ritmo cardiaco di ogni squadra per la quale gioca, che si tratti di pinguini di Pittsburgh o in una coda deliberata. Crosby avrà 38 anni quando i Giochi olimpici del 2026 intorno al 2026 in giro. Cosa può aspettarsi il Canada da lui in questo torneo?

Crosby era un leader canadese dei punti in 4 nazioni che sono arrivati ​​alle finali, con un goal e quattro assist, il che dimostra che è ancora incredibilmente efficace anche quando ha combattuto lesioni (c’è un motivo per cui ha tenuto questa mano sinistra durante ogni disponibilità di i media durante 4 nazioni). Ma il prossimo anno di NHL uscirà e le lacrime NHL per ri -svolgere compiti chiave in Italia?

Ci sono molti attaccanti in arrivo nel sistema canadese e mentre a Crosby è garantito un posto nell’elenco olimpico del loro paese in cui sono inseriti, sarà affascinante.

giocare 1:31 Crosby dopo la vittoria: “Hai visto l’hockey che è stato esposto” Sidney Crosby sta pensando di giocare per il Canada e la vittoria del campionato delle 4 nazioni.

In questo torneo, 4 nazioni non hanno visto il meglio di Matthews. Durante la stagione della NHL ha combattuto gli infortuni e nel caso del campionato non ha registrato il suo primo colpo in porta.

Tuttavia, Matthews è un talento di punteggio di generazione che può essere un giocatore malvagio, a differenza del programma statunitense negli Stati Uniti. È stato nominato Captain 4 Nations per un motivo, e se questa opportunità non ha dimostrato che tutti i Matthews devono offrire, una versione sana alle Olimpiadi potrebbe raccontare una storia completamente diversa.

E se è così, qual è la differenza per gli Stati Uniti in questi giochi? Matthews ha eccelso a tutti i livelli e tutto ciò che fa in bassa stagione per proteggersi dalle lesioni nel prossimo anno, giocherà nel modo in cui si esibirà in Italia. Non c’è dubbio su ciò di cui è capace. Si tratta di salute e di garantire che sia pronto per essere nell’anno migliore dell’anno prossimo.

Domande persistenti alle Olimpiadi

In che modo il Canada può avvicinarsi a sentirsi?

In questo torneo, il Canada ha avuto un controllo difficile per la loro selezione del portiere. Logan Thompson non era incluso tra il trio canadese e meritava di essere sinceramente. Apparirà come un antipasto per il Canada quando si tratta di giochi? O Binnington è fornito come l’unico portiere canadese che è stato usato in 4 nazioni abbastanza da dargli una pista interiore per essere canadese n. 1?

O apparirà un altro candidato? Stuart Skinner o Darcy Kuemper si stringeranno alla conversazione?

I più alti aggressori e difensori canadesi non sono stati messi in discussione. Viene a ciò che pensa darà loro le migliori possibilità in rete, dato che Jon Cooper non ha dato ad Adin Hill o Sam Madembeault annusando in 4 nazioni.

giocare 0:30 Jordan Binnington fa un’illuminazione sul mento del Tkachuk in OT Jordan Binnington si trova in testa agli straordinari con un grande tranne il Canada per mantenere il punteggio legato.

Come sarà la linea blu sana?

Per un po ‘sembrava che gli Stati Uniti potessero portare Quinn Hughes in finale dopo essere stati inizialmente spinti da infortuni al torneo. Questo elenco di elenco non è accaduto, ma che differenza potrebbe fare Hughes? Soprattutto se era sul retro che includeva un mcovoy sano, spinto dal torneo della parte superiore del corpo?

Gli Stati Uniti hanno dimostrato ancora e ancora che possono generare un’offesa e il loro gruppo di obiettivi è stato probabilmente il migliore. Non è che non mancano della forma fisica difensiva senza Hughes e McAvoy nella miscela, ma è difficile non pensare a quanto questa squadra potrebbe essere in Italia con tutti i migliori pattinatori disponibili.

Perché quando organizzano un gioco stretto, possono essere buoni o migliori di qualsiasi avversario.