Frank Nazar ganhou sua NHL para sempre

O Chicago Blackhawks não está tendo um bom ano na classificação. Embora não estejam acumulando vitórias, muitos bons jovens jogadores estão começando a se infiltrar em seu alinhamento.

Um desses jogadores é Frank Nazar. A primeira seleção de primeira linha é ter um primeiro profissional maravilhoso ao longo do ano com o Rockford IceHogs e o Chicago Blackhawks combinado. Ele estava destruindo a AHL antes de finalmente receber suas boas -vindas.

Com Rockford este ano, Nazar tem 11 gols e 13 assistências por 24 pontos em 21 jogos disputados. Quando ele partiu para Chicago, ele foi o melhor novato da Liga Americana.

Chegamos ao ponto em que Nazar não deveria jogar outro jogo na AHL. Não há muito mais que eu possa aprender ao jogar lá e sua produção atingiu a NHL.

Nazar já jogou em 21 jogos da NHL nesta temporada. Ele tem três gols e quatro assistências por oito pontos na época. O notável é que cinco desses oito pontos (2-3-5) chegaram nos últimos cinco jogos.

A vitória sobre o raio na terça -feira quebrou uma sequência de quatro pontos, mas ainda estava voando para lá. A criança brinca bem com força uniforme, no jogo de poder e até na mão curta. Ele tem mais ferramentas pelas quais as pessoas lhe dão crédito.

Ser um jogador ofensivo produtivo é a chave do jogo de Nazar e agora está mostrando -o ao nível mais alto. Pode ainda não ser um tipo de mais de 90 pontos, mas isso pode ser a extremidade superior do seu teto no futuro.

Brincar com Connor Bedard e outros jovens jogadores da NHL é o melhor para Nazar no futuro. Os Blackhawks o recrutaram na primeira rodada com a intenção de que ele era um jogador de impacto e tem sido ultimamente. Você não precisa ver outro jogo de ligas menores.

Visita The Hockey News Chicago Blackhawks Site de equipe para se manter atualizado no Últimas notíciasAssim, Dia do jogo cobertura, Características do jogadorE mais.

RELACIONADO: 4 Blackhawks Prospects nomeados para o prêmio Hobey Baker