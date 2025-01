Frank Vatrano assina extensão de três anos com Ducks

Os Ducks bloquearam um de seus UFAs pendentes. No domingo foi anunciado que Frank Vatrano assinou uma extensão de três anos. No entanto, em vez de um formato salarial típico, Vatrano receberá US$ 3 milhões por ano em salário base com US$ 9 milhões em salário diferido.

Acordos salariais diferidos no hóquei não são comuns, e apenas alguns acordos foram feitos dessa forma até agora. Extensão de Seth Jarvis com os Carolina Hurricanes vem à mente. Mas a frequência de acordos como este pode aumentar no futuro, especialmente à medida que as equipas encontram formas criativas de permanecer abaixo do limite salarial.

Imagens de Charles LeClaire-Imagn Imagens de Charles LeClaire-Imagn ” src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/mRMgqTbuKWUWnCjpzbtZug–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0Ng– /https://media.zenfs.com/en/the_hockey_news_anaheim_ducks_articles_460/954cdb35fc111f524d53da0a1f0a6030″ class=”caas-img”/> 31 de outubro de 2024; Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos; O ala direito do Anaheim Ducks, Frank Vatrano (77), pega o gelo para se aquecer antes do jogo contra o Pittsburgh Penguins na PPG Paints Arena. Crédito obrigatório: Charles LeClaire-Imagn Images Imagens de Charles LeClaire-Imagn

Agora, de volta a Vatrano. Ao ampliá-lo, os Ducks mantêm um dos atacantes mais utilizados. Vatrano, que acabou de disputar sua 600ª partida na NHL, é muito querido no vestiário dos Ducks e o técnico Greg Cronin não tem problemas em utilizá-lo em todas as situações. A tenacidade e velocidade em linha reta de Vatrano ajudaram a guiá-lo para o recorde de sua carreira de 37 gols na temporada passada, mas o ataque não tem sido tão predominante nesta temporada. Se a produção puder ser regulada, os Ducks ainda terão um jogador capaz de chegar ao top 9 em um ritmo modesto. O AAV de US$ 4,75 milhões da Vatrano é apenas um ligeiro aumento em relação ao AAV atual de US$ 3,65.

“Frank é um membro importante da nossa equipe e está comprometido com o avanço da organização”, disse o gerente geral Pat Verbeek em comunicado por escrito. “Ele é um jogador duro e competitivo, com dom para fazer gols. “Não poderíamos estar mais felizes por Frank assinar por mais três anos.”

“Vejo quão brilhante é o nosso futuro e estamos dando passos na direção certa para finalmente trazer a Stanley Cup para Anaheim”, disse Vatrano em comunicado por escrito. “Eu não poderia estar mais feliz por assinar uma extensão de três anos e estou animado para ajudar esta equipe a crescer e ser uma grande parte do nosso futuro”.