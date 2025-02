Frankie Lesion Moves: é provável que o iniciador do Mets sai de maio ou junho com alta tensão

O New York Mets perdeu um de seus lançadores iniciais devido a uma lesão de longo prazo. Frankie Moves fechará por 6 a 8 semanas com uma tensão LAT de alta qualidade, anunciou a equipe na segunda-feira. Ele está deixando o complexo de treinamento da primavera do equipamento na Flórida para receber tratamento em Nova York, incluindo uma injeção de plasma rica em plaquetas.

“Ele vai 6-8 (semanas) sem lançamento”, O gerente Carlos Mendoza disse. “Rampa, tem que passar por um programa completo de treinamento de primavera”.

O aumento típico do treinamento da primavera é de 6 a 8 semanas, então você está potencialmente procurando por 3-4 meses na prateleira. Isso o colocaria no caminho para se juntar ao Mets em algum momento de maio ou junho, assumindo que não haja contratempos. Monta, 31 anos, lançou 150 2/3 entradas com os Cincinnati Reds e os Milwaukee Brewers no ano passado. Quase toda a temporada de 2023 com cirurgia no ombro foi perdida.

Com a montagem deixa de lado, a tabela de profundidade de rotação de Nova York se assemelha a isso:

Lhl 4a la laaea RHP Kodai Senga (limitado a 10 1/3 de entradas devido a lesões em 2024) RHP Frankie se move (Foi de 3-4 meses com tensão latina) LHP David Peterson RHP Clay Holmes (não começou desde 2018) RHP Paul Blackburn (deixando a cirurgia na coluna) RHP Tylor Megill RHP Griffin Canning

O melhor prospecto de lançamento Brandon Sproat está no acampamento das principais ligas como jogador da lista nº 40 homensEmbora pareça improvável que quebre o acampamento com a equipe da MLB, exceto por uma enxurrada de ferimentos. Sproat, 24 anos, é mais provável de ser um chamado no meio da temporada e pode proporcionar um impacto real durante o impulso da pós -temporada da segunda metade de Nova York.

O Mets assinou com um contrato de dois anos e US $ 34 milhões com uma exclusão em dezembro. A lesão torna menos provável que opte por não participar, embora com um retorno saudável e um final forte para a temporada, a agência gratuita possa ser tentadora. Mounts teve uma eficácia de 4,84 com 148 strikeouts nesses 150 ingressos com os Reds e Brewers no ano passado.

Nova York tinha 89-73 e chegou ao NLCS na última temporada. Eles levaram o agente livre Juan Soto em um recorde de 15 anos e US $ 765 milhões contratados nesta baixa temporada, e também assinaram novamente. O resto de sua baixa temporada foi um pouco mais discreto.