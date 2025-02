Frankie Muniz celebra un forte obiettivo di Daytona e non è un atto

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Daytona Beach, Fla. – A volte l’autista termina alla decima gara, si comportano come se fosse una buona giornata, il tutto mentre è sepolto sapendo che avrebbe potuto essere migliore.

Frankie Muniz, tutte le persone, non ha lavorato venerdì sera dopo un decimo posto nel suo quinto camion NASCAR.

Il 39enne Muniz è noto soprattutto per il suo programma televisivo protagonista “Malcolm in the Middle” e il film “Agent Cody Banks”. Ha apprezzato il miglior obiettivo della sua carriera da corsa nel più grande sport della gara, che è fondamentalmente un evento di supporto 500 per il giorno di questo fine settimana.

Correndo insieme sulla migliore serie di sviluppo della NASCAR (pensa a doppio baseball), Muniz ha superato il traguardo all’11 ° posto. Quando il vincitore Parker Klierman è stato respinto per il suo camion, che non ha raggiunto l’altezza minima, Muniz è stato accreditato al decimo posto.

“Non potevo chiedere qualcosa di meglio”, ha detto Muniz a Fox Sports. “Penso che questo camion sia stato così veloce.”

Muniz ha guidato quattro camion l’anno scorso, ma ora ha un supporto del produttore mentre gestisce la macchina da corsa di Reaume Brothers. Ha gareggiato a tempo pieno nella competizione ARCA (Second Caravan) nel 2023 nel 2023 prima del programma a otto gare, rispetto all’ARCA, ai camion e Xfinyy nel 2024.

“So che devo mettermi alla prova qui”, ha detto Muniz. “L’anno scorso non ho avuto l’opportunità di farlo. E questo lo sta facendo. Questo è fantastico. Questo è un passo. Spero di meritare rispetto.

“Sono all’incontro tecnico di Ford con altri piloti e … anche se siamo un compagno di squadra di un produttore … ancora non credo che sappiano cosa posso fare o no. Voglio guadagnare il loro rispetto. E l’unico modo Fare questo è farlo in mezzo. “

La serie di camion comprende 25 gare da metà febbraio a inizio novembre. Muniz ha un aprile intenso perché dovrebbe sparare alla serie “Malcolm in the Middle”. I produttori hanno fissato un programma di produzione in cui Muniz tira da domenica a mercoledì e poi va in pista e compete da giovedì a sabato.

Ottenere buone finiture nella sua seconda carriera probabilmente semplificherà un programma estenuante. E per i primi dieci per un pilota con un’esperienza limitata, è buono.

“Sono felice”, ha detto Muniz. “Questo è stato, è stato fantastico. È stato fantastico.”

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.