Franklin della Penn State – ‘Troppo presto’ per dire se Abdul Carter giocherà

Abdul Carter, difensore All-American della Penn State, si sta riprendendo da un apparente infortunio al braccio sinistro, e mentre l’allenatore James Franklin ha detto che è “troppo presto” per determinare lo status di Carter per la semifinale dei College Football Playoff contro Notre Dame, c’è ottimismo sul suo ritorno.

“A questo punto non credo che ci sia nulla che gli impedisca di giocare, ma riuscirà a capire come può giocare?” Franklin ha detto sabato. “Vedremo. Ma la sua mentalità è ottima. È emozionato per questa settimana, ma a questo punto è troppo presto per dirlo”.

Carter ha lasciato il Vrbo Fiesta Bowl contro il Boise State martedì nel primo quarto, senza registrare statistiche prima di partire e senza tornare. La Penn State ha vinto 31-14 avanzando al Capital One Orange Bowl, dove giovedì sera affronterà Notre Dame, settima testa di serie.

Il Carter da 6 piedi e 3 e 252 libbre è diventato la prima selezione All-American della Penn State da Saquon Barkley nel 2017. È stato anche nominato Big Ten Defensive Player of the Year e Defensive Lineman of the Year. Mel Kiper Jr. di ESPN elenca Carter come il potenziale cliente numero 1 2 per il Draft NFL 2025, dietro al vincitore dell’Heisman Trophy Travis Hunter del Colorado.

Carter ha pubblicato un messaggio su un social network Darth Vader Tuesday in una vasca bacta da “Rogue One: A Star Wars Story”, che indica il suo processo di recupero dalle ferite.

“Sta andando alla grande. Il suo atteggiamento è fantastico. La sua mentalità è stata davvero buona”, ha detto Franklin. “Vedremo, ma ha l’atteggiamento e la mentalità giusta e dipenderà molto da come si sentirà e da quanto allenamento farà durante la settimana”.

Franklin in genere non rilascia informazioni sugli infortuni dei giocatori che non sono fuori per la stagione, ma comprende l’attenzione che circonda Carter, che guida la Penn State nei licenziamenti (11) e nei contrasti per sconfitta (21,5) ed è secondo nella corsa dei quarterback ( 8) e quarto. placcaggio totale (63). Originario di Filadelfia, Carter è passato da linebacker a difensore sotto la guida del nuovo coordinatore difensivo Tom Allen in questa stagione. Ha al suo attivo 22 licenziamenti in carriera, 37,5 contrasti per sconfitta, 5 fumble forzati, 1 intercetto e 13 passaggi difesi.

I giocatori della Penn State hanno il sabato libero prima di tornare ad allenarsi domenica.