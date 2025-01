"Fraude adequada …": A substituição controversa do cérebro vê como a ferida severa é substituída por Shivam Dube vs. Inglaterra, a Internet reage

O talentoso Pacer Harshit Wound, que jogou dois testes, surpreendentemente surpreendente, na Índia joga o 11º no quarto T20I contra a Inglaterra em Pune na sexta -feira. Embora, a princípio, não nomeado no dia 11, a ferida foi chamada para substituir o Allgrounder Shivam Dube como vice -choque do cérebro depois que o último foi atingido no capacete na final da Innsy da Índia. Dube, que marcou 53, foi atingido em um capacete nas penúltimas entradas indianas pela entrega de Jamie Overton.

Após o teste obrigatório de choque cerebral, Dube foi limpo para o jogo. No entanto, ele não tinha a entrega final de entradas.

A ferida, que recentemente jogou no teste de abertura contra a Austrália no Troféu Border-Gavascar, entrou no 12º lugar e teve uma influência imediata, rejeitando Liam Livingstone no 9º ferimento.

Szypper England Jos Buttler parecia insatisfeito com essa decisão e o viu falar com os juízes em campo. De acordo com os princípios da ICC, as equipes só podem ser chamadas de substituto se o bastão for excluído devido ao choque cerebral.

A decisão de usar a ferida como substituição do Dube não foi bem com muitos usuários de mídia social e alguns chamam de trapaça.

Como a ferida dura é semelhante à substituição de Shivam Dube? A partida é estúpida? Ele sabe alguma coisa sobre grilos? Este é o golpe certo da BCCI. Shivam Dube é parcialmente um cronômetro e é um jogador inútil no T20i, que não tem inchaço no IPL para a Índia. Vergonhoso!! – Rajiv (@rajiv1841) 31 de janeiro de 2025

Ferida dura é semelhante ao shivam dube? Não é de surpreender que Indy acreditasse que Reddy fosse a quarta escotilha rápida em Aus. – CricketingView (@cricketingview) 31 de janeiro de 2025

Em vez de choque cerebral, a palavra adequada usada deve ser afetada pelo sub. https://t.co/f2o8gav3f – Prasanna (@Prasannalara) 31 de janeiro de 2025

É ultrajante ter uma ferida dura como sujeito do choque cerebral para Shivam Dube (dois tipos completamente diferentes de jogadores). A Índia lide literalmente aqui com 12 jogadores. – Alagappan Vijayakumar (@indianMourinh) 31 de janeiro de 2025

A Índia publicou 181/9 depois de enviar para o bastão. Os anfitriões venceram a partida em 15 corridas para assumir uma vantagem inesperada por 3-1 em uma série de cinco partidas. O último T20I será disputado em Bombaim no domingo.

Com entradas PTI