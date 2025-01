Fred Kerley sta affrontando molteplici accuse dopo il suo arresto a Miami

MIAMI BEACH, Florida – Il corridore olimpico statunitense Fred Kerley è stato arrestato giovedì nel sud della Florida dopo uno scontro con la polizia, hanno detto le autorità.

Il filmato della telecamera rilasciata dalla polizia di Miami Beach mostra Kerley che litiga con un gruppo di agenti giovedì sera prima che ne seguisse uno scontro fisico. Kerley, 29 anni, è stato sbattuto a terra, dove l’ufficiale gli ha dato un pugno più volte prima di usare un Taser sul velocista, ha detto la polizia.

Secondo il rapporto di arresto, gli agenti stavano indagando su una scena di polizia attiva non correlata quando Kerley si è avvicinato all’area e ha tentato di farsi strada con la forza nel suo veicolo, che era parcheggiato nelle vicinanze. Gli agenti hanno detto a Kerley di fare il giro della zona, ma Kerley ha iniziato a discutere con loro, provocando una rissa con la polizia.

Quattro agenti hanno tentato di prendere in custodia Kerley mentre si muoveva per evitare l’arresto, hanno detto i funzionari. Dopo essere stato stordito con un Taser, Kerley è stato portato in un ospedale locale e poi nella prigione della contea di Miami-Dade.

Kerley è stato accusato di percosse, resistenza a un agente e condotta disordinata.

Venerdì è comparso in un’udienza in cui l’avvocato difensore Yale Sanford ha criticato gli agenti di polizia presenti sulla scena.

“Sembra un completo malinteso”, ha detto Sanford WPLGTVAffiliata ABC a Miami. “Il signor Kerley è un atleta da record. Ha prestato servizio alle Olimpiadi per la squadra di atletica leggera degli Stati Uniti. È un cittadino modello nella nostra comunità. Questa non è altro che una reazione eccessiva da parte della polizia.”

Sanford ha continuato affermando che l’incidente è stato un “uso eccessivo di qualsiasi forza ragionevole da parte degli ufficiali”.

USA Track & Field, l’ente governativo nazionale per l’atletica leggera statunitense, ha rifiutato di commentare.

Kerley ha vinto una medaglia d’argento nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e una medaglia di bronzo nella stessa gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ha al suo attivo anche sei medaglie mondiali.

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni provenienti dall’Associated Press.