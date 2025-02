Fred Warner nomina la spazzatura più grande della NFL

La NFL ha solo gli atleti più grandi, più qualificati, più forti, più atletici e – soprattutto – più sicuri della Terra.

Pertanto, non è facile distinguersi dal resto del pacchetto e non stiamo parlando solo di abilità o influenza sul campo di calcio.

I talking della spazzatura sono una parte importante del gioco e, sebbene sia così in tutti gli sport, i giocatori della NFL tendono ad essere molto al di sopra della cima con esso.

Alla domanda, la star di San Francisco 49ers Fred Warner ha rivelato il più grande discorso di Smack nel gioco: Travis Kelce.

Fred Warner afferma che Travis Kelce è il più grande bidone del riciclo in NFL 👀 pic.twitter.com/xkjndcdm4h – Goat Farm Sports (@goatfarmmedia) 11 febbraio 2025

Detto questo, diversi avversari potrebbero essere entusiasti di sapere che Kelce non ha ottenuto le ultime risate in questa stagione.

Naturalmente, la Future Hall of Famer può ancora vantarsi dei suoi tre anelli del Super Bowl, Hall of Fame -CV, ricchezza e successo dal campo e il suo rapporto con una superstar pop.

Almeno almeno per i prossimi mesi, tuttavia, il giovane fratello di Kelce deve mantenere un profilo basso e astenersi da una spazzatura eccessiva.

Secondo quanto riferito, è pronto a considerare il suo futuro in campionato dopo un triste finale alla sua stagione di 35 anni.

Era un non fattore in una perdita di esplosione nel Super Bowl e ha ottenuto solo quattro dei sei gol per 39 yard di ricezione con alcune gocce insolite.

Tuttavia, dopo tutto, tutto ciò che ha fatto in campionato, ha sicuramente guadagnato il diritto di avere un po ‘di ego e una bocca grande.

