Free agency WNBA 2025: previsioni, domande più grandi e altro ancora

Il libero arbitrio si profila alle porte, ma è stato relativamente lento nel mondo della WNBA. E poi giovedì la diga si è rotta.

Considerato uno dei migliori free agent per il 2025, Satou Sabally ha annunciato durante una conferenza stampa per Unrivaled che non tornerà ai Dallas Wings, dove ha trascorso le prime cinque stagioni della sua carriera.

Sabally, ex talento della WNBA in prima squadra e olimpionico della nazionale tedesca, sarà senza dubbio una delle stelle più ricercate sul mercato con l’inizio della free agency questo mese. Lo scenario più probabile: i Wings costruiscono il nucleo di Saballa – simile a un marchio di franchising nella NFL – e la scambiano con la sua nuova destinazione per ottenere qualcosa in cambio.

Dall’11 al 20 gennaio, le squadre possono fare offerte qualificanti ai giocatori con idoneità limitata, riservata o base. Le trattative inizieranno ufficialmente il 21 gennaio, ma i giocatori non potranno firmare contratti fino al 1° febbraio.

Quanti cambiamenti possiamo vedere in tutto il campionato? Quali altri giocatori potrebbero trasferirsi e quali squadre potrebbero apparire drasticamente diverse in poche settimane? Stiamo per scoprirlo. Nel frattempo, i nostri esperti ESPN WNBA approfondiscono cosa aspettarsi e guardano la free agency di quest’anno.

Oltre a Sabally, quali sono i nomi più grandi che hanno maggiori probabilità di trovare una nuova squadra in free agency – e dove potrebbero atterrare?

Alexa Philippou: Sto tenendo d’occhio quello che succede con Kelsey Plum. I fan dei Las Vegas Aces non hanno dovuto preoccuparsi della free agency negli ultimi anni, dato che i quattro titolari della squadra hanno sempre firmato estensioni di contratto prima di colpire il mercato. Ma Plum non lo ha fatto per il 2025. C’era già tanto turnover a Las Vegas con le partenze degli assistenti di Becky Hammon a Natalie Nakase (a Golden State) e Tyler Marsh (a Chicago). Forse Plum sarà il prossimo personaggio principale ad andarsene, ma probabilmente non senza che gli Assi le abbiano dato la voce per primi in modo che possano ottenere qualcosa in cambio.

Kevin Pelton: Jewell Loyd non è un agente libero, ma la sua richiesta di scambio la inserisce in quel gruppo. Il luogo in cui Loyd atterrerà potrebbe dipendere da un’altra mossa. Se Plum riuscisse a lasciare gli Aces, Loyd, ad esempio, sarebbe un logico sostituto in un ruolo simile a quello che interpretava quando Sue Bird e Breanna Stewart erano compagne di squadra a Seattle. In alternativa, il ritorno di Loyd a Chicago fornirebbe un contrappeso di guardia al giovane incarico di Sky di Kamilla Cardoso e Angel Reese, oppure Loyd potrebbe dare alle Golden State Valkyries un volto comprovato del franchise.

Michael Voepel: Brionna Jones, che ha trascorso la sua carriera di otto stagioni nella WNBA con il Connecticut Sun, è il tipo di giocatrice veterana coerente e affidabile che potrebbe essere un giocatore chiave per una squadra che vuole correre il campionato. Forse la 29enne potrebbe riunirsi con il suo allenatore del Sun degli ultimi due anni, Stephanie White, in Indiana.

Anche le decisioni di free agency dei suoi compagni di squadra del Sun Alyssa Thomas e DeWanna Bonner saranno osservate da vicino. Bonner, che compirà 38 anni ad agosto, ha vinto due titoli WNBA con Phoenix, mentre Thomas, che compirà 33 anni ad aprile e ha trascorso la sua carriera di 11 stagioni nel Connecticut, è ancora alla ricerca del suo primo titolo.

Quali altri giocatori segui di più?

Peltone: Sto monitorando la posizione dell’ala. La free agency è piena di giovani playmaker e giocatori veterani, quindi le ali, soprattutto le guardie forti, sono la merce più rara. Ora che probabilmente sarà disponibile all’inizio della stagione, Gabby Williams è il tipo di giocatore a doppio senso che si trova con i contendenti al titolo. Le squadre che non riescono ad ottenere la Williams probabilmente guarderanno alla tre volte campionessa degli Aces Alysha Clark e Kennedy Burke, che hanno aiutato i New York Liberty a conquistare il titolo l’anno scorso mentre giocavano per il minimo di veterani, come alternative 3-D se non possono. trovare un modo per ottenere DiJonai Carrington come agente libero limitato.

Filippo: È possibile che i tre grandi del Connecticut – Thomas, Bonner e Jones – lasceranno tutti l’organizzazione, il che significa che una nuova era del basket Sun è alle porte a partire dal 2025. Mentre Bonner ha goduto di una lunga carriera a Phoenix prima di venire a Uncasville , Thomas e Jones non hanno mai giocato per un’altra squadra, quindi vederli con una maglia diversa richiederebbe un po’ di tempo per abituarsi.

Poi ci sono giocatrici come Diana Taurasi ed Elena Delle Donne. Si pensava che la stagione 2024 di Taurasi fosse potenzialmente l’ultima, ma la 42enne deve ancora annunciare la sua decisione se ritirarsi o tornare a giocare la sua 21esima stagione WNBA. Delle Donne, 35 anni, è stato in un limbo dopo l’intera stagione 2024. Cosa segue da lei e dalla sua carriera da giocatrice?

Voce: Sabally compirà 27 anni ad aprile ed è nel suo periodo migliore, ma arriva anche con un grosso punto interrogativo a causa degli infortuni che l’hanno afflitta per gran parte della sua carriera a Dallas. Nel 2023, ha giocato 38 partite nella sua prima stagione WNBA per squadra, ma meno di 20 partite in ciascuno dei successivi quattro anni in campionato. Una squadra come Indiana ha messo insieme un’offerta commerciale per Sabally come contributore chiave del titolo? O ha detto a Wings dove preferisce andare?

Quali squadre saranno maggiormente colpite dal movimento dei free agent?

Peltone: Gli Indiana Fever hanno la loro più grande risorsa nel libero arbitrio. Con Aliyah Boston e Caitlin Clark con contratti da rookie, Indiana può permettersi di usare il tag base di Kelsey Mitchell e aggiungere un giocatore max (o supermax). I Fever sono posizionati al centro e in fondo al campo – a parte gli scambi di Mitchell – quindi dovrebbero essere nella mischia dei migliori attaccanti sul mercato. Mi chiedo quale sarà il sorteggio con Clark in free agency. Con la giusta aggiunta, l’Indiana può aumentare le sue possibilità di vincere una serie di playoff per la prima volta dalle finali del 2015.

Filippo: La richiesta di scambio di Loyd significa che il Seattle Storm entrerà in free agency con essenzialmente tre giocatori sotto contratto: Skylar Diggins-Smith, Ezi Magbegor e Jordan Horston (hanno anche Nika Muhl, ma sta riabilitando un infortunio al legamento crociato anteriore). Il primo compito è assicurarsi che firmino nuovamente Nneka Ogwumike, che non è idonea a scrivere il nucleo. Anche se ciò accadesse, Storm riuscirà ad attrarre un’altra guardia stellare per sostituire Loyd? E possono rafforzare la loro profondità dopo che è stato un problema l’anno scorso? Queste domande determineranno se Seattle potrà davvero competere o se farà un passo indietro rispetto alla campagna 25-15 dell’anno scorso.

Voce: I Phoenix Mercury hanno raggiunto i playoff 14 negli ultimi 16 anni, ma se Taurasi se ne va, entreranno in una nuova era. Si prevede che il centro Brittney Griner firmerà nuovamente con la squadra in cui ha trascorso tutta la sua carriera di 11 stagioni. Ma Mercury cercherà un altro posto da free agent di prima qualità? Con la partenza di un’icona del franchise, è difficile per una squadra rifare la propria identità; L’Indiana è durata fino al 2024 dopo che Tamika Catchings si è ritirata nel 2016. Riusciranno i Mercury ad ottenere un free agent che li mantenga saldamente in lizza per i playoff?

Quali squadre hanno più lavoro da fare in free agency?

Peltone: Il Connecticut ha sotto contratto un solo titolare (Tyasha Harris) della squadra della semifinale dello scorso anno, più la guardia Marina Mabrey. Con Carrington limitato, i Suns hanno il controllo sul suo ritorno e possono usare il tag base su Thomas. Ma Jones è completamente libero da restrizioni dopo essere stato costretto ad abbandonare gli ultimi due anni, così come Bonner. Sembra anche che potrebbero esserci ulteriori cambiamenti dopo che il Connecticut ha assunto l’allenatore della nazionale belga Rachid Mezian come sostituto di White. Non sarebbe sorprendente vedere il Sun inseguire la star belga Emma Meesseman se fosse interessata a tornare nella WNBA, ma creare abbastanza spazio in cuffia significherebbe sicuramente separarsi da una delle loro attuali All-Stars.

Filippo: Dopo Valkyries e Sun, i Chicago Sky hanno attualmente la sala con il limite più alto e hanno solo due giocatori con accordi protetti. Dopo aver saltato i playoff e aver assunto Tyler Marsh per sostituire Teresa Weatherspoon come capo allenatore, il GM Jeff Pagliocca è stato incaricato di costruire uno staff più forte per circondare Reese e Cardoso. Riuscirà ad attirare alcuni dei migliori talenti? Chicago ha un disperato bisogno di alcuni tiratori da 3 punti in particolare. E quale sarà effettivamente la priorità firmare nuovamente Chennedy Carter?

Voce: L’Atlanta Dream non ha necessariamente molto lavoro da fare – ha sette giocatori sotto contratto, inclusi i migliori Rhyne Howard e Allisha Gray – ma con il nuovo allenatore Karl Smesko, quali cambiamenti potrebbero apportare nel libero arbitrio. massimizza ciò che questa squadra può essere? La scorsa stagione, il Dream è arrivato ai playoff, ma Tanisha Wright ha comunque perso il lavoro da capo allenatore (ora è assistente a Sky). Atlanta è vista come una destinazione attraente per i free agent?

Che impatto avrà Golden State sulla free agency quest’anno?

Pelton: Le Valchirie sono destinate ad aumentare gli stipendi in tutta la lega. Entrano nel campionato con un limite massimo di 1,2 milioni di dollari Dati di HerHoopStats.comil che significa che cercheranno le stelle. A seconda di quanti di loro arriveranno, Golden State potrebbe essere aggressivo nel prendere di mira i giocatori di ruolo o costringere altre squadre a pagare di più per sostituire i contributori chiave persi a causa delle Valchirie. In ogni caso, l’aggiunta di una tredicesima squadra è una buona notizia per gli agenti liberi.

Filippo: Mi aspetto che quest’anno le Valchirie assistano ad alcune grandi oscillazioni nel libero arbitrio. Anche se non otterranno tutti quelli che desiderano nel 2025, questo gennaio potrebbe essere solo un presagio di cose a venire, dato che la maggior parte del campionato sarà disponibile nel 2026. In un certo senso, quest’anno potrebbe significare dimostrare ai giocatori e il resto della WNBA quanto prende sul serio l’obiettivo del proprietario Joe Lacob di vincere un campionato entro cinque anni.

Voce: La WNBA non ha avuto un vero team di espansione dai tempi del Dream nel 2008. Quell’anno hanno lottato, andando da 4 a 30, ma nel 2009 hanno scelto Angel McCoughtry n. 1 e successivamente ha raggiunto i playoff. Atlanta è poi andata alle finali WNBA nel 2010, 2011 e 2013. Questo è successo molto prima del molto più robusto movimento di libera agenzia arrivato con l’accordo di contrattazione collettiva del 2020, ma dimostra che una nuova squadra può avere un rapido impatto – e sappiamo dal management C’è molta pressione su Golden State affinché ciò accada.

Qual è la tua previsione audace per la free agency?

Peltone: Le Valchirie hanno scambiato un pacchetto contenente il numero 5 per acquisire Plum come volto della franchigia, riunendola con l’ex assistente allenatore degli Aces Nakas, ora capo allenatore di Golden State.

Filippo: Vedremo almeno tre grandi star ottenere un core e poi scambiarlo con altri franchise.

Voce: Il fascino di giocare con le giovani stelle Clark e Boston, oltre all’entusiasmo dei fan dell’Indiana, ora aiuterà i Fever a ottenere un grande nome nel libero arbitrio o tramite scambio, qualcosa che sarebbe sembrato altamente improbabile solo pochi anni fa.