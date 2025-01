Frustrado, o Barcelona não conseguiu capitalizar a derrota do Atlético de Madrid na La Liga

O Barcelona só conseguiu empatar em 1 a 1 com o Getafe na La Liga no sábado, já que não conseguiu recuperar os dois primeiros lugares na corrida pelo título espanhol. Jules Kounde colocou os visitantes em vantagem logo no início, mas Mauro Arambarri empatou para o Getafe na primeira parte e o Barcelona não conseguiu derrotar a bem treinada equipa de José Bordalas. O empate deixa a Catalunha, terceira colocada, cinco pontos atrás do líder Atlético de Madrid, que perdeu por 1 x 0 para o Leganes no início do dia, mas a equipe de Hansi Flick não conseguiu aproveitar essa vantagem.

Depois de uma queda nas últimas semanas de 2024, o Barcelona venceu a Supertaça da Espanha na semana passada e depois derrotou o Real Betis na Copa del Rey, indicando que está de volta à sua melhor forma.

No entanto, em sua primeira partida no campeonato de 2025, eles perderam dois pontos, com o Getafe, 16º colocado, abrindo caminho para um ponto difícil de alcançar.

“Ainda não acabou, ainda temos alguns jogos pela frente e como disse antes, vamos lutar até o fim”, disse Flick aos repórteres.

“Hoje temos um ponto a mais, e não dois pontos a menos. Perdemos dois pontos, mas temos que olhar para o futuro e fazer melhor na próxima vez.”

Flick escolheu uma equipe que provou ser o seu ponto mais forte nas últimas semanas para tentar obter um bom resultado no Getafe, contra quem os catalães não conseguiram marcar nas últimas quatro visitas fora de casa.

Os blaugrana não tiveram que esperar muito para que a sequência terminasse, com Kounde balançando a rede aos nove minutos.

O zagueiro francês, que também marcou na vitória da Copa del Rey sobre o Real Betis no meio da semana, foi alimentado de forma inteligente por Pedri.

Embora David Soria tenha salvado a primeira tentativa de Kounde, ele conseguiu virar o jogo.

Mas então o Barcelona enfrentou as mesmas velhas lutas que muitas vezes enfrentava no Coliseu.

O Getafe cavou fundo e não permitiu que o atacante Robert Lewandowski, artilheiro da La Liga, respirasse.

Os donos da casa empataram aos 34 minutos, quando o chute de Coba foi defendido pelo goleiro do Barcelona, ​​Inaki Pena, mas Arambarri chutou para o gol.

Após o intervalo, o Getafe manteve a formação normalmente tensa, o que dificultou a vida do Barcelona.

Raphinha deveria ter marcado para o Barça nos minutos finais, mas acertou a rede lateral de perto, depois que Lamine Yamal o encontrou com um cruzamento de curva.

“É uma pena o jogo, estávamos no controle da partida e em uma chance eles marcaram um gol contra nós, é uma pena”, disse Kounde à Movistar.

Após a partida, o zagueiro do Barcelona Alejandro Balde relatou ataques racistas contra ele no primeiro tempo por parte de alguns torcedores da casa.

No domingo, o segundo campeão espanhol e europeu, o Real Madrid, receberá o Las Palmas, com o objetivo de chegar ao topo da La Liga.

Griezmann cobra o pênalti

Antoine Griezmann perdeu um pênalti no final da partida, quando o líder Atlético de Madrid sofreu uma derrota surpreendente para o Leganés, encerrando a seqüência de 15 vitórias consecutivas do clube.

Matija Nastasic colocou o Leganés na liderança no início do segundo tempo e Griezmann converteu mal um pênalti nos momentos finais, dando ao Atlético sua segunda derrota na temporada do campeonato.

“Achei que faltou energia, não foi o suficiente do nosso lado”, disse o goleiro do Atlético, Jan Oblak, ao DAZN.

“Vamos manter a cabeça erguida depois de 15 (vitórias) jogos, perdemos este e temos que seguir em frente… infelizmente a seqüência de rebatidas acabou.”

O Leganés, camisa 15 do Real Madrid, se saiu bem defensivamente para manter o Atlético sob controle no primeiro tempo, com Julian Alvarez e Griezmann acertando a trave.

No início do segundo tempo, o zagueiro sérvio Nastasic deu vantagem ao Leganes em cobrança de escanteio, e o time defendeu a vantagem sem muito estresse, até dar polêmica cobrança de pênalti por handebol questionável de Sergio Gonzalez.

Griezmann assumiu a responsabilidade na cobrança de pênalti, mas mandou a bola ao lado do gol aos 90 minutos.

O Atlético agora precisa se recuperar na Liga dos Campeões, onde pretende chegar às oitavas de final, contra o Bayer Leverkusen, na terça-feira.

“Foram 15 partidas extraordinárias. Sinto-me extremamente orgulhoso por ter estabelecido (outro) recorde de vitórias na história do Atlético”, disse o técnico do Atlético, Diego Simeone, ao DAZN.

Temos que aceitar que o fracasso faz parte do jogo e nos preparar para terça-feira.

