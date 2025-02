Fulham vs Nottingham previsão florestal, apostas e dicas de probabilidades

Os Cottagers receberiam os Garibaldis por um confronto da Premier League.

O Fulham está pronto para bloquear as buzinas com Nottingham Forest no 25º dia da temporada 2024-25 da Premier League. Os Cottagers estão no nono lugar e apenas apresentaram alguns desempenhos médios. Eles não foram muito consistentes. Os Garibaldis, por outro lado, estão em boa forma e estão em terceiro lugar na tabela da liga.

O Fulham deve ter confiança, pois eles vão lutar em casa. Eles vêm depois de derrotar Nottingham Forest em seu jogo anterior da Premier League. Foi um jogo fechado para eles, mas eles deram um passo à frente e marcaram alguns gols na segunda metade do jogo. Ele ajudou a ganhar três pontos essenciais nos Uracas.

Nottingham Forest garantiu uma vitória dominante em sua reunião anterior sobre Brighton. Eles mantiveram seu forte jogo de ataque e não deixaram Brighton marcar um gol, apesar de terem a maior parte da posse da bola. Eles procurarão continuar sua carreira de vitória para que possam fechar sua lacuna nos toppers do Liverpool.

Começo:

Localização: Londres, Inglaterra

Estádio: Casa Craven

Data: sábado, 15 de fevereiro

Horário de início: 20:30

Árbitro: Thomas Bramall

VAR: em uso

Forma:

Fulham: lwlww

Nottingham Forest: Dwlwd

Jogadores para olhar

Raúl Jiménez (Fulham)

O atacante mexicano é o maior goleador dos Cottagers da Premier League. Raúl Jiménez é a parte mais importante da frente do ataque do Fulham. Você terá que encontrar algumas performances interessantes e de nível superior para o Fulham ter uma oportunidade contra a Forest Nottingham em forma.

💬 Em Raúl Jiménez: "Estamos felizes por ele. Sempre acreditamos nele". A temporada não começou no XI inicial, mas nunca se rendeu no treinamento, ele nunca parou de tentar e agora está ajudando o time a ganhar futebol.

Chris Wood (Nottingham Forest)

O atacante de 33 anos está pegando fogo na floresta de Nottingham nesta temporada. Chris Wood marcou um total de 17 gols em 24 jogos. Você pode ganhar a Bot Golden League da Premier League se continuar com sua pontuação. Juntamente com Anthony Elanga, Wood também é um grande desafio para a defesa da oposição.

Apresentação de outubro @Premierleague Jogador do mês 🔥🇳🇿✅ primeiro @Nffc Jogador da história para vencer o primeiro kiwi na história para vencer a melhor pontuação no campeonato em outubro, invicto em outubro. 3 jogos – 4 objetivos que conquista de nossa floresta.

Coincidência

Nottingham Forest perdeu nove de seus últimos 12 jogos da liga contra o Fulham.

Os Cottagers venceram dois dos últimos três jogos da Premier League.

Os Garibaldis deixaram vitorioso em oito de seus últimos 10 jogos na liga.

Fulham vs Nottingham Floresta: Conselhos de apostas e probabilidades

Combine para terminar em um empate @12/5 Bet365

Objetivos maiores que 3,5 @16/5 aposta mgm

Chris Wood para marcar @13/2 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Reiss Nelson, Harry Wilson e Kenny Tete ficarão fora de ação para o Fulham devido a seus ferimentos.

Os visitantes Nottingham Forest têm todos os seus jogadores prontos para fazer parte de sua próxima partida da Premier League.

Cabeçalho

Total de correspondências: 40

Fulham venceu: 20

Nottingham Forest ganhou: 11

Desenhos: 9

Alinhamentos previstos

Fulham previu o alinhamento (4-2-3-1)

Leno (GK); Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Lukic, Berge; Adama, Smith Rowe, Iwobi; Jiménez

Nottingham Forest previu o alinhamento (4-2-3-1)

células (GK); Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Yates, Anderson; Silva, Gibbs-White, Elanga; Chris Wood

Previsão de coincidências

É provável que o Premier League Clash do Fulham vs Nottingham Florest termine em um empate com os dois lados, garantindo um ponto cada.

Previsão: Fulham 2-2 Nottingham Forest

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ HOTESTAR

Reino Unido: Esportes de céu, TNT Sports

EUA: NBC Sports

Nigéria: Supersport, televisão esportiva

Nigéria: Supersport, televisão esportiva