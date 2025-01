Funcionário do Futebol do Estado de Ohio, sob investigação, em licença administrativa em dezembro, de acordo com relatórios

Um membro do pessoal de futebol do estado de Ohio. O treinador de controle de qualidade Joe Lyberger, que ajudou com os apoiadores, está longe do programa desde 27 de dezembro.

O Escritório de Equidade Institucional do Estado de Ohio está conduzindo a investigação, responsável por proteger contra assédio, discriminação e comportamento sexual inadequado. O advogado de Lyberger, Sam Shamansky, disse ESPN Não houve acusações específicas neste momento. Uma carta de recursos humanos a Lyberger disse -lhe para devolver todas as propriedades da universidade e não que ele não elimine nada criado enquanto trabalha para o programa.

“Meu cliente e eu levamos qualquer acusação de irregularidades muito a sério”, disse Shapansky à Escritório de Columbus. “Respeitamos o processo pelo qual aqueles que são acusados ​​têm a oportunidade de se defender e esperamos a oportunidade”.

A suspensão ocorreu dias antes de o estado de Ohio jogar contra o Oregon no Rose Bowl no segundo estágio de seu Futebol americano universitário Viagem de playoff que terminou com um campeonato nacional. Os Buckeyes derrotaram Notre Dame 34-23 para capturar o primeiro título nacional do programa desde 2014.

Lyberger passou quatro temporadas no estado de Ohio, trabalhando principalmente com o ex -coordenador defensivo Jim Knowles. Ex -jogador em Slippery Rock, Lyberger também treinou na Universidade Dominicana de Bucknell e Ohio.