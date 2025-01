Fuori forma, il Brighton vince facilmente contro il Manchester United, nessuna sorpresa

MANCHESTER, Inghilterra – L’aspetto più sconcertante della triste sconfitta per 3-1 del Manchester United contro il Brighton & Hove Albion domenica è che c’è stata poca sorpresa.

Chiunque abbia guardato i primi 80 minuti contro il Southampton, la peggiore squadra della Premier League, giovedì sarà preoccupato di cosa potrebbe fare il Brighton all’Old Trafford. E in questo senso, era del tutto prevedibile che i Seagulls lasciassero Manchester da comodi vincitori.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

Lo United è riuscito a tenere testa al Southampton e ha finito per vincere 3-1. Non è successo di nuovo contro il Brighton e semmai gli ospiti avrebbero potuto vincere in modo più intelligente. Hanno segnato tre gol, ne hanno annullato un altro tramite VAR e alla fine hanno sprecato occasioni.

L’allenatore Ruben Amorim era ansioso di assumersi la responsabilità dei terribili risultati sulle proprie spalle, ma questo non è un fenomeno nuovo. Il Brighton ha vinto le ultime tre partite all’Old Trafford sotto tre allenatori diversi. Il problema non è Amorim, è la situazione che ha ereditato.

“Dobbiamo prendere atto del momento e non eludere la questione”, ha detto in seguito Amorim. “Tutti qui stanno andando male, indipendentemente dalle circostanze, stiamo andando male e dobbiamo accettarlo.

“È inaccettabile perdere così tante partite. Per qualsiasi club di Premier League, ma immagina il Manchester United. Quindi è un momento davvero difficile, ma dobbiamo andare avanti, non c’è altro modo. Dobbiamo soffrire e andare avanti”.

La cosa più dannosa per lo United è che il Brighton non doveva nemmeno essere così bravo. Sono arrivati ​​all’Old Trafford dopo aver vinto solo una delle ultime nove partite di campionato. Ma invece di sembrare fuori forma e antipatici, hanno raggiunto la vittoria.

Il capitano Bruno Fernandes e Harry Maguire sono abbattuti dopo che il Brighton ha segnato all’Old Trafford. Foto AP/Dave Thompson

L’ultima volta che il Brighton ha segnato tre gol in una partita di campionato è stato a ottobre contro la notoriamente debole difesa del Tottenham Hotspur.

“Non siamo sorpresi”, ha detto l’allenatore del Brighton Fabian Hurzeler. “Non abbiamo ottenuto i risultati che avremmo meritato.

“Abbiamo fatto una prestazione molto matura. Abbiamo controllato la partita e creato occasioni. I ragazzi sembravano abbastanza fiduciosi in campo”.

Al Brighton sono bastati tre tiri in porta per segnare tre gol. Ha aiutato quel portiere André Onana – brillante contro il Southampton – ha urlato per regalare agli ospiti un terzo gol. Impostazione dell’età non ha centrato un cross promettente per nessuno in particolare e invece della raccolta di routine, Onana si è lanciato in avanti e ha schiacciato la palla a casa. George RutterE’ il modo di segnare a porta vuota. È stato un imbarazzo a riassumere il pomeriggio dello United.

giocare 0:49 Amorim definisce la sua squadra “la peggiore nella storia del Manchester United” Ruben Amorim non si trattiene dal Manchester United in difficoltà dopo l’ennesima sconfitta in Premier League.

Lo United ha avuto un solo tiro in porta Bruno Fernandescalcio di rigore nel primo tempo. Per la prima volta in nove anni, non sono riusciti a realizzare un tiro in porta su azione in una partita di campionato all’Old Trafford.

Era un altro di quei giorni in cui i ricercatori furono costretti ad aprire i libri dei record per scoprire l’ultima volta che lo United si era comportato così male. La sconfitta contro il Brighton è la sesta sconfitta casalinga stagionale in Premier League, il massimo nelle prime 12 partite casalinghe di una stagione di campionato in 130 anni. L’ultima volta che accadde – nella stagione 1893-94 – non si chiamavano nemmeno United (si chiamavano Newton Heath) e giocavano al Bank Street Stadium.

Amorim ha perso sette delle sue prime 15 partite in carica, il primo allenatore dello United a farlo dai tempi di Jimmy Murphy, che subentrò brevemente dopo il disastro aereo di Monaco del 1958.

“Dobbiamo capire che stiamo battendo tutti i record negativi”, ha detto Amorim. “Gli avversari sono migliori di noi in tanti dettagli. E’ un momento difficile, bisogna ammettere che siamo in una situazione molto difficile.

Da quando Amorim è subentrato a Erik ten Haga a novembre, la sua squadra ha ottenuto 11 punti in 11 partite di campionato. Sono 13esimi in classifica, a sole cinque posizioni e 10 punti sopra la zona retrocessione. Il pericolo è che le cose possano peggiorare prima di migliorare.

Il Rubin Amorim è furioso mentre la sua squadra del Manchester United inciampa nell’ennesima sconfitta. Martin Rickett/PA Immagini tramite Getty Images

Le prossime cinque partite di campionato dello United saranno contro squadre al decimo posto in classifica. Se la squadra di Amorim retrocedesse Fulham, Crystal Palace, Tottenham, Everton e Ipswich Town nel prossimo mese, sarebbe molto più vicina alla zona di rilascio di quanto lo sia ora.

Sono soprattutto le squadre contro cui lo United lotta. Lo United ha battuto Manchester City e Arsenal sotto Amorim e ha pareggiato con il Liverpool ma ha perso comodamente contro Nottingham Forest, AFC Bournemouth e Wolverhampton Wanderers.

Lo United ha reso omaggio a Denis Law prima dell’ultima straziante sconfitta contro il Brighton. Il loro leggendario ex attaccante, morto venerdì all’età di 84 anni, è commemorato con una statua fuori dall’Old Trafford e faceva parte di una delle migliori squadre del club negli anni ’60.

Ciò che sta accadendo ora non potrebbe essere più lontano dal successo che Law e i suoi compagni di squadra stanno godendo, come ha chiarito Amorim nella sua conferenza stampa post partita.

“Siamo forse la squadra peggiore nella storia del Manchester United”, ha detto. “Ne abbiamo vinte tre nelle (ultime) 10 partite di Premier League. Ora dobbiamo sopravvivere”.

Ed è lì che si è ritrovato lo United. Concentrarsi sulla sopravvivenza dopo aver fatto ciò che tutti si aspettavano e perdere di nuovo.