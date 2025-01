Furioso, Alexander Zverev perde a calma e bate repetidamente na raquete durante a final do Aberto da Austrália de 2025

Jannik Sinner conquistou o título do Aberto da Austrália de forma enfática pelo segundo ano consecutivo, derrotando Alexander Zverev em dois sets por 6-3, 7-6 (4), 6-3. Embora Zverev tenha sido amplamente derrotado pelo implacável Sinner, sua menor esperança surgiu quando ele forçou o tie-break no segundo set. No entanto, o desempate não correu conforme o planeado. Com 4 a 4, Zverev perdeu um ponto crucial no próprio saque, quando a bola ricocheteou na rede e quicou antes que ele pudesse alcançá-la. Quando Zverev finalmente perdeu, sua frustração ficou evidente e o alemão continuou quebrando a raquete.

Depois de perder no primeiro set da final do Aberto da Austrália de 2025, Zverev se manteve vivo no segundo set até o tie-break. Na prorrogação, Zverev também saiu na frente diversas vezes e teve a chance de mantê-la com o placar empatado em 4 a 4.

Porém, o retorno de Sinner para mais um ponto ricocheteou na rede e caiu antes que Zverev conseguisse alcançá-lo. Este foi o ponto decisivo e significou que Sinner conseguiu uma vantagem de 5-4 após dois saques.

No final das contas, Sinner encerrou o tie-break em 7-4 e assumiu uma vantagem de dois sets na final do Aberto da Austrália de 2025.

Zverev não parecia feliz. O segundo jogador do mundo bateu repetidamente em seu assento com sua raquete e depois com outras raquetes que mantinha por perto.

Fotos: Alexander Zverev bate sua raquete

A raiva era visível. Em toda a final, Zverev não conseguiu marcar nenhum break point na partida contra o Sinner, o que significou uma grande perda da chance de vencer o set.

O número 1 do mundo, Sinner, dominou o terceiro set por 6-3, vencendo a final em dois sets e garantindo seu segundo título consecutivo no Aberto da Austrália.

Ele agora se junta a Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic como os únicos jogadores a ganhar títulos consecutivos do Aberto da Austrália no século XXI.