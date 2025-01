Futures, quote e favoriti dell’MVP NBA 2024-25

Apri Reazioni avanzate

Shai Gilgeous-Alexander degli Oklahoma City Thunder è il nuovo favorito per vincere l’NBA MVP Award, che sarebbe il suo primo, poiché guida le migliori teste di serie della Western Conference. Gilgeous-Alexander ha eliminato il tre volte MVP Nikola Jokic dal primo posto per la prima volta in tutta la stagione.

Donovan Mitchell (250-1) e i roventi Cleveland Cavaliers guidano la Eastern Conference. I New York Knicks vantano un paio di candidati MVP come Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, entrambi a 250-1.

Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum sono tra i primi cinque leader delle quote, dietro Gilgeous-Alexander e Jokic.

Questa pagina verrà aggiornata durante tutta la stagione.

