Galatasaray vs AZ Alkmaar Prediction, Alinhamentos, Dicas de apostas e probabilidades

Az Alkmaar nunca perdeu um Partido da Concorrência Europeu fora de Turkiye.

O Galatasaray está pronto para receber AZ Alkmaar na segunda etapa do estágio dos playoffs da UEFA da Liga Europa 2024-25. Az ocorreu uma exposição impressionante na primeira mão enquanto atingia o Galatasaray para uma pontuação de 4-1. Os visitantes entrarão com uma clara vantagem aqui. Eles têm uma vantagem de três objetivos que dificultam as coisas para os anfitriões.

Embora o Galatasaray esteja em casa, eles estarão sob pressão porque estão em desvantagem aqui. Os anfitriões garantiram uma vitória em seu último jogo da liga que certamente lhes dará alguma confiança. Eles terão que jogar futebol atacando e procurar não conceder mais objetivos na segunda mão.

Az Alkmaar terá muita confiança, pois eles têm um colchão de três gols. Mesmo se eles se defenderem bem sem marcar nenhum objetivo que aconteça.

Começo:

Localização: Istambul, Türkiye

Estádio: Rams Park

Data: quinta -feira, 20 de fevereiro

Horário de início: 23:15 IS/ 17:45 GMT/ 12:45 ET/ 09:45 PT

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Galatasaray: wwwlw

AZ ALKMAAR: Lwwww

Jogadores para olhar

Victor Osimhen (Galatasaray)

O atacante nigeriano procurará alcançar uma tela impressionante na segunda mão. Victor Osimhen não fazia parte da equipe no primeiro jogo, que é uma das razões pelas quais eles estão em uma grande desvantagem aqui. Osimhen é conhecido por obter objetivos.

Ele é o maior goleador de sua equipe na liga turca nesta temporada. O atacante nigeriano também marcou cinco gols em seis jogos por sua equipe na Liga da UEFA Europa nesta temporada.

Sven Mijnans (AZ Alkmaar)

O meio -campista holandês abriu o placar para AZ Alkmaar na primeira mão. Sven Mijans também é o maior goleador de sua equipe em Uuel nesta temporada. Ele procurará criar peças de link com seus colegas de equipe que poderiam incomodar seus oponentes. O ano de 24 anos procurará controlar o centro do campo, para que os hosts não tenham muitas oportunidades de passar.

Coincidência

O Galatasaray marcou mais de três gols em cada um dos últimos cinco jogos da UEFA Europa League em casa.

Eles ainda não venceram uma partida contra o AZ Alkmaar em todas as competições.

Este será apenas o terceiro encontro entre Galatasaray e AZ Alkmaar.

Galatasaray vs AZ Alkmaar: Dicas de apostas e probabilidades

AZ ALKMAAR PARA MIM @19/5 BET MGM

Objetivos maiores que 3,5 a 6/5 Betfair

Victor Osimhen para marcar @7/2 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Mauro Icardi, Ismail Jakobs e Yunus Akgun não estarão em ação para os anfitriões Galatasaray. Kaan Ayhan não estará disponível, pois recebeu um cartão vermelho na primeira mão.

AZ Alkmaar ficará sem os serviços de Sem Westerveld, Ruben Van Bommel e Ibrahim Sadiq devido a suas feridas.

Cabeçalho

Total de correspondências: 2

Galatasaray venceu: 0

O Alkmaar ganhou: 2

Desenhos: 0

Alinhamentos previstos

Galatasaray previu o alinhamento (3-4-1-2)

Muslera (GK); Cuesta, Bardakci, feliz; Sallai, Demirbay, Sara, Gelert; Mertens; Osimhen, Yilmaz

O alinhamento planejado de Alkmaar (4-2-3-1)

OUDU -OD (GK); Maikuma, Goes, Peterra, Wolfe; Coopers, Classiie; Poku, os Mijnans, Lahdo; Parrott

Previsão de coincidências

É provável que o AZ Alkmaar atinja a próxima etapa do UNEL nesta temporada, derrotando também o Galatasaray na segunda mão.

Previsão: Galatasaray 2-3 AZ Alkmaar

Detalhes da transmissão

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – TNT Sports

NÓS – Fubo TV, Paramount+

Nigéria – DSTV agora

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.