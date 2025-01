O retorno de Rohita Sharma ao troféu de Ranii se encontrou com decepção absoluta quando a costura de teste indiana agrega apenas 31 engrenagens em duas rodadas contra Jammu e Caxemira. Rohit mostrou sua abordagem de ataque ao longo da partida, querendo tomar chapéus, mas a intenção não recebeu o prêmio que Rohit pretendia, com seus resultados em duas pousadas, lendo apenas 3 e 28. Estrelas mais antigas, como Shreyas Iyer ou Ajinkya Rahane, Nada disso, ele não produziu batalhas bem conhecidas quando Mumbaj sofreu uma derrota perturbadora com J&K.

Era outro veterano, Shardul Thakur, que incendiou o palco com a TON, embora sua pontuação não pudesse salvar Bombaim. Quando surgiram perguntas sobre as performances de estrelas mais antigas, como Rohit, o lendário Sunil Gavaskar fez perguntas difíceis, levando direto o atacante do atacante demonstrado pelo assassino e outros.

“Apenas Shardul Thakur, piscando com ordem, mostrou fricção e o desejo de exibir isso. Mas, por seu piscar de olhos nas duas rodadas, o resultado em Bombaim seria embaraçoso para uma página cheia de quatro jogadores de teste indianos entre os cinco primeiros. Thakur e Tanush Kotian mostraram com uma grande parceria que, com a combinação certa de cautela e agressão, você poderia entrar na superfície. Abaixo SportStar.

“A rejeição dos clubes de teste de Bombaim mais uma vez causou ameaças em todo o modo agressivo de piscar, que atualmente é considerado central de fazer. Ele faz alguma coisa, deve haver uma técnica boa o suficiente para manter uma boa entrega – acrescentou Gavaskar, fazendo perguntas difíceis a Rohit e outros.

Foi ditat do Conselho de Controle de Cryquet na Índia (BCCI) forçou estrelas mais antigas, como Rohit, Jaiswal, Ravindra Jadiej, Shubman Gill, etc. para retornar ao troféu de Raniji. Gavascar, no entanto, não tem certeza se os jogadores jogavam com todos os seus corações ou apenas para impedir seus contratos centrais para impedir.

“A BCCI e a insistência do treinador em jogadores indianos que jogam no troféu de Ranii significavam que a maioria dos jogadores que estavam na rota catastrófica pela Austrália apareceram para suas equipes estaduais em Ranii Trophy.

“Independentemente de seus corações estavam nele ou fazer isso para garantir que eles não fossem privados de seus contratos da BCCI, assim como Ishan Kishan e Shreyas Iyer, depois do ano passado eles perderam os jogos do troféu de Ranji, eles são conhecidos apenas”. Gavascar se perguntou.

A inclusão de Rohit e Jaiswal na equipe em Mumbai significava que um jovem talentoso, como Ayush Mhatre, que marcou cem anos na última partida, não conseguiu manter seu lugar na equipe. Gavascar, no entanto, não era tão ruim para um adolescente, sugerindo que ele tinha que aprender algo com Rohit e outros, simplesmente compartilhando o guarda -roupa com eles.

“A participação de Rohit Sharma e Yashasvi Jaiswal significava que Ayush Mhatre, que tinha várias centenas e vários anos dos anos cinquenta, teve que ser omitido no lado de Mumbai. Espero que o jovem passe algum tempo com esses jogadores e tenha escolhido o cérebro e escolheu o cérebro e escolheu o cérebro para acrescentar à sua capacidade de piscar – ele escreveu.