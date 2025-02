LOS ANGELES – Quando il design NHL appare quest’estate, si aspetta molto di più Gary Bettman.

Sabato, la lega ha annunciato formalmente che la proposta NHL 2025 si svolgerà 27-28. Giugno al Peacock Theatre di La Live e a dicembre conferma Greg Wyhynski di ESPN. E il bettman-comunista della NHL dal 1993 sarà al centro dell’attenzione perché è pronto ad annunciare per la prima volta ogni selezione dal primo turno.

“Spero che non ci saranno troppi (nomi) da dire”, ha detto Bettman prima di Hockey Club a Los Angeles Kings sabato sera.

La proposta sarà la prima per l’hockey a utilizzare un modello decentralizzato che è stato standard per NFL e NBA per decenni, con gli equipaggi di squadra che partecipano praticamente alle loro città di casa. Bettman era il proponente del cambio di formato.

Il commissario e le migliori prospettive parteciperanno ancora all’evento e il ruolo di Bettman si diffonderà sul ruolo di Master of Ceremonies al primo turno. Le squadre hanno tradizionalmente annunciato le proprie selezioni, ma questo ruolo si sta spostando a 72 anni Bettman, un lungo blesk per i fischi, ogni volta che arriva a un microfono dal vivo di fronte ai fan dell’hockey.

“E ricorda che i club lo hanno chiesto”, ha detto Bettman. “Non stavo più cercando un’altra mostra. Ho più che abbastanza. Ma è quello che i club ci hanno detto che vogliono e ci proveremo. E dopo quest’anno vedremo se a tutti piace o no è meglio. “

Bettman ha apprezzato il tocco personale che ogni organizzazione ha presentato il suo annuncio, ha sottolineato come “ringraziano qualcuno a casa, onorava qualcuno, ricorda qualcuno”. Tuttavia, la maggior parte delle squadre ha concluso che era più facile navigare nella proposta dai loro uffici domestici dopo due anni di possesso praticamente a causa della pandemia.

La presenza diffusa per Bettman potrebbe non essere l’unica modifica nel modo in cui viene presentata la proposta. Steve Mayer, presidente e contenuto, ha dichiarato: “Le prospettive e i nostri fan possono aspettarsi un primo evento di classe con un nuovo look e un approccio creativo”, ha aggiunto che i dettagli saranno pubblicati nei prossimi mesi.

La proposta è stata eseguita di persona negli ultimi tre anni dopo la pandemia di Coronavirus. La NHL ha salutato il vecchio formato Bang in sfera a Las Vegas l’anno scorso usando schermi giganteschi all’interno e all’esterno della sede di 18.000 posti per un effetto spettacolare.

“Non è stato pratico per tornare alla sfera per una serie di motivi, incluso ciò che costa”, ha detto Bettman. “È stato straordinario. Abbiamo speso multipli, forse in modo esponenziale, ciò che normalmente spendiamo per la proposta. “

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.