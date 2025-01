Gary Neville reagisce mentre il Man City batte il Chelsea finendo quarto

Notizia » Notizie dalla Premier League » Notizie dal Chelsea

Neville sulla vittoria del Manchester City contro il Chelsea





La leggenda del Manchester United Gary Neville ha detto che il Manchester City meritava di battere il Chelsea in Premier League all’Etihad Stadium.



Gli azzurri hanno fatto un inizio perfetto Chiama Maduyke segnando al terzo minuto. Avrebbero potuto facilmente raddoppiare il loro vantaggio.

Tuttavia, la fiducia dei Cityzens è cresciuta man mano che la partita andava avanti. Sono creati uguali da Come il violino per il resto pausa.

Erling Haaland maiuscolo su uno Roberto Sanchez È sbagliato affidare il comando alla città. Phil Piede Metti a tacere la partita con il terzo gol in ritardo.

Nevill lo ha detto dopo la vittoria per 3-1 Cole Palmer Non è riuscito a entrare in partita e il City ha meritato pienamente di salire in cima ai tre punti.

Ha detto: “Dopo quello che è successo a Parigi e dopo aver segnato un gol stasera, avrebbe potuto essere una partita brutale, ma si sono ripresi.

“Palmer non è riuscito a entrare in partita. Il City se lo meritava. Il Chelsea non ha fatto abbastanza”.

Con la vittoria il City è risalito al quarto posto in classifica. Il prossimo fine settimana affronteranno l’Arsenal all’Emirates Stadium.