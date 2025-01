Gautam Gambhir disse ‘absoluta bobagem’ sobre Sourav Ganguly: ex-companheiro de equipe faz acusações. Essa foi a resposta de Dada

Gautam Gambhir está sob escrutínio desde que a Índia perdeu a partida do Border Gavaskar Trophy para a Austrália. Houve relatos de que sua posição como técnico da Índia pode ser incerta. No meio disso, Gambhir foi atacado pelo ex-batedor indiano Manoj Tiwary. Gautam Gambhir e Manoj Tiwary têm uma história difícil. Os dois entraram em confronto durante suas passagens pela franquia IPL Kolkata Knight Riders. Além disso, durante o Troféu Ranji 2015, Tiwary de Bengala e Gambhir de Delhi discutiram durante a partida no Estádio Feroz Shah Kotla. O incidente foi coberto por todos os meios de comunicação, pois aconteceu em plena luz do dia, durante a partida.

Tiwary falou sobre a luta e disse que Gambhir também atacou Sourav Ganguly. Tiwary disse que Gambhir deu a ele “bunda de mãe-irmã”.

“Nunca ouvi falar de alguém sendo molestado dessa forma. Se alguém está abusando de sua mãe, você não deve aceitar isso sem fazer nada. Não sou uma pessoa que consegue tolerar a violência com calma. Perguntei a ele: “Gauti bhai, por que você está dizendo isso?” Então tudo acabou. Então eu perdi a calma. Ele disse: “Encontre-me esta noite, vou esmagar você.” Eu disse: “Ora, esta noite, faremos isso agora”. A partida aconteceu em Delhi. Nenhum jogador jamais falou assim comigo. Todos os membros da mídia presentes ouviram todas as palavras que saíram de sua boca”, acrescentou Tiwary. Lalantop.

“O árbitro entrou no meio e empurrou ele também. Aí acabou e eu fiquei na posição de não atacante. Ele chegou na metade e começou a me insultar novamente. Não há muito que os juízes possam fazer. Ele é um grande jogador e eles temem que ele possa usar sua influência contra eles. Naquela época, Sourav Ganguly era novo no Conselho. Ele começou a falar bobagens sobre Sourav Ganguly. Ele o acusou de usar uma “fonte” para entrar. Ele até disse “vocês estão fazendo a mesma coisa”. Ele disse isso no chão.

– Você contou a Sourav Ganguly sobre o incidente? o âncora perguntou a Tiwary.

“Ele disse”ok, ei“…o jeito que ele fala”Eu vi‘. Era meu trabalho contar a ele. Acho que Gautam Gambhir tem problemas de raiva”, respondeu Tiwary.

De acordo com reportagem da agência de notícias PTI, o contrato de Gautam Gambhir com a seleção indiana de críquete como técnico pode ser revisado após o Troféu dos Campeões de 2025.