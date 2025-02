Gautam Gambhir quebra o silêncio no Jasprit Bumrah Missing Champions Trophy 2025: "Detalhes, eu não posso …"

Jasprit Bumrah foi excluído na terça -feira do Trophy Masters de 2025, confirmou o BCCI. A BCCI disse que a tigela estava além da lesão da região lombar, que sofreu durante o último teste da Índia contra a Austrália em Sydney. De acordo com o relatório da Agência de Imprensa da PTI, que apareceu pouco antes do anúncio oficial, a equipe de esportes e médicos da National Cricket Academy em Bengalur o deixou no comitê seletivo liderado por Ajit Agarkar para decidir sobre a seleção do Jasprit Bumrah para o Trophy dos Campeões .

O relatório afirmou: “Existem dois parâmetros de condicionamento físico que a NCA verifica antes de resolver o retorno à ação do jogador. Entende -se que, depois que Bumrah encerrou a reabilitação para a lesão da região lombar sob o treinador de força e condição de Rajnikanth e fisioterapeuta Thulasi, ele foi anunciado, ele foi anunciado como um ajuste médico.

O técnico da Índia, Gautam Gambhir, agora quebrou o silêncio nesse assunto. Ele disse que a equipe médica da NCA deve poder fornecer uma atualização do status de Jasprit Bumrah. “Claro, ele foi excluído. Mas todos os detalhes, não posso lhe dar, porque é da equipe médica que você deve falar sobre quanto tempo levará, porque é a equipe médica que decide da NCA – ele disse.

Na próxima interação depois que a partida Gambhir disse: “É claro que o queríamos desesperadamente desesperadamente. Sabemos que o que ele pode fazer é um jogador de classe mundial. Mas, por outro lado, não há em suas mãos. Portanto, esta é uma oportunidade para alguns jovens, como ferimentos duras e Arshdeep, levantarem as mãos e fazer algo para este país. Todos sabemos o que o Arshdeep pode fornecer.

No lançamento do BCCI na terça -feira, ele disse: “O rápido incubatório Jasprit Bumrah foi excluído do Troféu dos Campeões da ICC em 2025 devido à lesão nas costas. O comitê de seleção masculino chamou o vice -de -adjunto de feridas duras. A equipe da Índia também chamou Varun Chakaravarthy na equipe.

Uma equipe atualizada para mestres de troféus: Rohit Sharma (Capitão), Shubman Gill (Wiccene), Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahaul (WK), Rinaabh Pant (Wak) Sundar, Kuldeep Yadav, Chahit Rana, Mohd. Shami, Arshdeep Singh, Ravindra Jadiej, Varun Chakaravarthy.

Substituição sem viagem: Yashasvi Jaiswal, Mohammed Siraj e Shivam Dube. Três jogadores viajarão para Dubai, se necessário.