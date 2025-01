“Gautam Gambhir queria Hardik Pandya…": Relatório revela detalhamento da escalação do Troféu dos Campeões

Um relatório do técnico da seleção indiana de críquete, Gautam Gambhir, rejeitou duas decisões importantes sobre a seleção da equipe para o Troféu dos Campeões de 2025. Dainik Jagran. O relatório disse que a diferença de opinião levou a uma longa reunião entre Gambhir, o capitão Rohit Sharma e o selecionador-chefe Ajit Agarkar antes do anúncio da equipe. Segundo o relatório, Gambhir queria que Hardik Pandya fosse o vice-capitão, mas Rohit e Agarkar insistiram no nome de Shubman Gill. O segundo ponto de discórdia foi o lugar do guarda-postigo, já que Gambhir era a favor da inclusão de Sanju Samson, mas no final das contas Rishabh Pant foi escolhido com o apoio de Rohit e Agarkar.

Enquanto isso, o seletor-chefe Ajit Agarkar disse no sábado que Jasprit Bumrah pode não estar pronto para os dois primeiros ODIs contra a Inglaterra, forçando o time a nomear Harshit Rana como substituto enquanto aguarda uma atualização da equipe médica sobre o craque.

O inigualável lançador rápido, porém, foi convocado para o Troféu dos Campeões, que acontece depois de três partidas contra a Inglaterra.

“Bumrah foi informado que descansaria cinco semanas depois disso e não estaria disponível para os dois primeiros ODIs contra a Inglaterra. Estamos aguardando sua condição física e saberemos sua condição pela equipe médica no início de fevereiro”, disse Agarkar. durante uma coletiva de imprensa, ele discursou junto com o capitão indiano Rohit Sharma.

Bumrah desmaiou no final do longo Troféu Border-Gavaskar e perdeu o segundo turno do teste final em Sydney com um espasmo nas costas, após o qual foi submetido a exames de imagem.

“Provavelmente descobriremos mais sobre sua condição na próxima semana. Seria melhor se o BCCI fizesse isso (considerando a atualização)… Posso estar dizendo algo errado aqui. Eu sei que ele foi solicitado a aliviar a carga por cinco minutos nas semanas de boliche, que se não me engano é o início da primeira semana de fevereiro”, disse Agarkar.

Ele continuou: “Provavelmente saberemos um pouco mais nessa altura. O que exatamente (é) e em relação ao seu estado de saúde, tenho certeza que o BCCI pode conseguir algo do próprio fisioterapeuta.” Após a derrota da Índia no Teste de Brisbane, o capitão Rohit exigiu no mês passado respostas da Academia Nacional de Críquete de Bengaluru sobre a saúde de Mohammed Shami. No sábado, Agarkar também expressou o mesmo.

“É melhor que venha do departamento médico do que eu tentando explicar o que exatamente há de errado com ele (Bumrah), mas esse é o prazo que nos foi informado e esperamos que tudo fique bem depois disso. Estamos cheios de esperança”, disse ele. além disso.

A escalação final para o Troféu dos Campeões deve ser submetida à ICC até 11 de fevereiro.

A Índia joga três ODIs bilaterais contra a Inglaterra nos dias 6, 9 e 12 de fevereiro – sua primeira série de 50 over desde a turnê pelo Sri Lanka em agosto do ano passado – antes do Troféu dos Campeões começar em 19 de fevereiro.

(Com entradas PTI)