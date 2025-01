Gautam Gambhir visita o templo Kalighat antes da primeira partida T20I entre Índia e Inglaterra em Calcutá

A Índia começará o novo ano com uma série T20I contra a Inglaterra em Eden Gardens, que será sua primeira série após uma derrota embaraçosa para a Austrália na série Border Gavaskar Trophy Down Under. Antes da série, o técnico indiano Gautam Gambhir visitou o famoso templo Kali em Kalighat para orar pelo sucesso de seu time. Gambhir sempre teve uma conexão especial com a cidade de Calcutá, pois foi capitão e mentor da equipe Kolkata Knight Riders (KKR), que conquistou dois títulos da Premier League indiana (IPL) em 2014 e 2024, respectivamente. O técnico da Índia foi visto oferecendo bênçãos e orações no templo sagrado na véspera da primeira partida.

O Templo Kalighat Kali em Calcutá é considerado o Shaktipeeth mais sagrado dos 51 Shakti Peetha na Índia, onde várias partes do corpo de Devi Sati teriam caído durante o Rudra Tandava de Shiva. Kalighat representa o lugar onde os dedos do pé direito de Shakti ou Sati caíram.

VÍDEO | O técnico da equipe indiana, Gautam Gambhir (@Gautam Gambhir) reza no templo Kalighat, #Calcutá. A Índia enfrentará a Inglaterra na primeira partida da série T20 amanhã, no Eden Gardens, em Calcutá. Começando no Eden T20I, ambas as equipes irão batalhar em… pic.twitter.com/frPanegCyJ – Press Trust da Índia (@PTI_News) 21 de janeiro de 2025

A equipe liderada por Suryakumar Yadav será impulsionada pelo retorno do veterano marcapasso Mohammed Shami antes do importante Troféu dos Campeões, que está programado para começar no próximo mês. Shami jogou pela última vez pela Índia na final da Copa do Mundo ODI contra a Austrália em novembro de 2023. Ele foi submetido a uma cirurgia devido a uma lesão no calcanhar que o manteve afastado até novembro do ano passado, quando atuou pelo Bengala no Troféu Ranji.

Por sua vez, o marcapasso Mark Wood retornará ao time pela primeira vez desde agosto. Ele se juntará a Jofra Archer e Jamie Overton no ataque da Inglaterra, enquanto os visitantes anunciavam o onze inicial para a estreia da série, na terça-feira.

Índia e Inglaterra se enfrentaram 24 vezes em T20Is, com a Índia tendo uma ligeira vantagem com 13 vitórias contra 11 vitórias da Inglaterra. No entanto, a Índia venceu cinco dos últimos sete encontros T20I entre as duas equipes desde 2021. O último confronto T20I aconteceu nas semifinais da Copa do Mundo de Críquete T20 Masculino da ICC de 2024, onde a Índia garantiu uma vitória memorável.

A série começará em Calcutá e depois passará para Chennai, Rajkot, Pune e Mumbai para as partidas restantes. A partida final do T20I será disputada em 2 de fevereiro, no Estádio Wankhede, em Mumbai.

Após a série T20I, ambas as equipes competirão em uma série ODI de três partidas começando em 6 de fevereiro em Nagpur, onde os fãs poderão ver os preparativos da Índia para o próximo ICC Champions Trophy 2025.