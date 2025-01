George McCaskey rivela la prima cosa che Ben Johnson gli ha detto nell’intervista

C’è speranza che i Chicago Bears possano iniziare a diventare molto competitivi subito dopo aver assunto Ben Johnson, l’ex coordinatore offensivo dei Detroit Lions, come capo allenatore.

Johnson, insieme all’allenatore capo dei Lions Dan Campbell, ha fatto un lavoro straordinario trasformando una franchigia dei Lions che era stata povera o mediocre per circa 30 anni in una contendente al Super Bowl in un breve lasso di tempo.

Ora ha il compito di trasformare Caleb Williams, il quarterback reduce da un frustrante anno da rookie, in una stella, ottenendo il massimo da una squadra abbastanza talentuosa che è andata 5-12 in questa stagione.

Secondo il presidente dei Bears George McCaskey, la prima cosa che Johnson disse quando i due si incontrarono per discutere del lavoro di capo allenatore della squadra fu: “Voglio questo lavoro”, secondo Dave.

George McCaskey ha detto che la prima cosa che Ben Johnson ha detto nella sua intervista è stata “Voglio questo lavoro”. pic.twitter.com/HJnck9N0gM — Dave (@dave_bfr) 22 gennaio 2025

Oltre ad aver aiutato i Lions a trasformarsi in una potenza offensiva, a Johnson viene spesso attribuito il merito di aver aiutato il quarterback dei Lions Jared Goff a migliorare il suo gioco negli ultimi due o tre anni.

A parte la scarsa prestazione di Goff nella sconfitta ai playoff dello scorso fine settimana contro i Washington Commanders, ha messo insieme la migliore stagione della sua carriera nel 2024 con 4.629 yard di passaggio, 37 touchdown di passaggio e una percentuale di completamento del 72,4%.

Oltre a Williams, considerato pieno di talento naturale, i Bears hanno tre wide receiver di talento come Keenan Allen, Rome Odunze e DJ Moore e un paio di validi pezzi in difesa.

Vogliono il n. 10 nel draft di aprile, oltre a un sacco di spazio in più che possono utilizzare per soddisfare alcune delle esigenze del loro roster in questa offseason.

