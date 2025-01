Georgetown vs. Probabilidades de mordomo, previsão, linha: 2025 escolas de basquete universitário, 31 de janeiro As melhores apostas por modelo comprovado

O Georgetown Hoyas (13-8, 4-6 Big East) tentará fazer uma série perdida de dois jogos quando receber o Butler Bulldogs (9-12, 2-8) na noite de sexta-feira. Georgetown perdeu seis de seus últimos sete jogos, caindo para o número 15 de St. John’s em uma final de 66-41 na terça-feira. Butler perdeu dois dos seus últimos três jogos, incluindo um revés 78-69 contra o número 9 de Marquette no início desta semana. Essas equipes se reunirão novamente em Hinkle Fieldhouse em duas semanas.

O TypeOff está programado para as 18h30 ET na sexta -feira na Capital One Arena. Georgetown é favorecido por 3,5 pontos nas últimas chances de Georgetown vs. Butler, enquanto o excesso/menos é de 139,5 pontos, por consenso da Sportsline.

Georgetown vs. Butler SP PREAD: Georgetown -3,5

Georgetown vs. Butler sobre/Under: 139,5 pontos

Georgetown vs. Butler Money Line: Georgetown: -164, Butler: +137

Por que Georgetown pode cobrir

Georgetown vem de uma saída aproximada contra o St. John’s, mas suas cinco perdas anteriores de conferência chegaram a 10 pontos ou menos. Os Hoyas também obtiveram uma vitória irritante sobre Villanova em 20 de janeiro, demolindo os Wildcats como perdedores de 7,5 pontos. O Senior Micah Peavy Guard fez 24 pontos em 9 de 16 chutes, incluindo 6 de 9 pontos da faixa de 3 pontos.

O excelente atacante do primeiro ano Thomas Sorber teve um dobro naquele jogo, terminando com 15 pontos, 11 rebotes e quatro assistências. O guarda do segundo ano, Malik Mack, fez 13 pontos na equipe na derrota contra o St. John's na terça -feira, derrubando 3 de 5 tentativas no perímetro. Butler tem 2-11 em seus últimos 13 jogos e está passando por uma série perdida de cinco jogos.

Por que Butler pode cobrir

Butler coletou suas duas primeiras vitórias do Big East nas últimas duas semanas, superando Seton Hall e DePaul. O atacante sênior Pierre Brooks II fez 19 pontos, quatro rebotes e quatro assistências contra os piratas, disparando 6 de 11 do chão. A tela central de alto nível de Andre contribuiu com 16 pontos e cinco rebotes do banco em um desempenho eficiente de 6 de 8.

Os Bulldogs cobriram facilmente a propagação como 6,5 pontos favoritos em sua vitória de 86 a 69 sobre DePaul, impulsionada por 29 pontos de Brooks. Ele também demoliu 13 rebotes em um duplo esforço, aumentando sua temporada em média para 14,9 pontos e 5,3 rebotes por jogo. Butler venceu cinco das últimas seis reuniões entre essas equipes e está 8-1 em suas últimas nove viagens a Georgetown.

Como fazer Georgetown vs. Butler escolhe

