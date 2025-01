Georgia Southern Eagles vs.Marshall Thundering Herd

Relatório de tempo parcial

A Georgia Southern está dando ao público local exatamente o que eles esperavam. Após uma sala, nenhuma das equipes tem a competição no mercado de ações, mas a Georgia Southern lidera 37-35 sobre Marshall.

A Georgia Southern entrou no jogo, vencendo três seguidas e é apenas metade do outro. Quatro ou Marshall darão um passo à frente e estragarão tudo? Vamos saber isso em breve.

Quem está tocando

Marshall trovejando Herd @ Georgia Southern Eagles

Registros atuais: Marshall 12-9, Georgia Southern 11-9

Como olhar

O que saber

A Georgia Southern estará em frente a seus fãs locais no sábado, mas uma olhada na distribuição mostra que eles podem precisar dessa vantagem em casa. Eles e Marshall Thundering Herd enfrentarão uma batalha do cinto solar às 15:00 ET em Call Hill. Esteja atento a essa pontuação: ambos registraram pontos totais de pontos em seus jogos anteriores.

Marshall espera fazer o que a Carolina Coastal não poderia na quinta -feira: terminar a sequência de vitórias do Georgia Southern, que agora é de três jogos. A Georgia Southern venceu o Coastal Carolina e alcançou uma vitória por 85 a 58. O jogo marcou a vitória mais dominante da temporada para os Eagles.

A Georgia Southern trabalhou como uma unidade e terminou o jogo com 18 assistências. Eles superam facilmente seus oponentes naquele departamento, já que a Carolina Coastais se registrou apenas nove.

Enquanto isso, Marshall conseguiu uma sólida vitória sobre o estado da Geórgia na quinta-feira, participando do jogo 92-79. São dois jogos seguidos que o rebanho trovejante venceu exatamente 13 pontos.

A vitória da Georgia Southern elevou seu recorde para 11-9. Quanto a Marshall, eles tiveram um bom desempenho, já que venceram quatro de suas últimas cinco competições, o que significou um grande aumento no recorde de 12 a 9 nesta temporada.

Os rebotes provavelmente serão um fator importante nesta competição: a Georgia Southern arrasou os conselhos nesta temporada, com uma média de 36,7 rebotes por jogo. No entanto, não é que Marshall tenha dificuldades nesse departamento, uma vez que elas tiveram uma média de 37,2. Com as duas equipes lutando para encurralar os tiros fracassados, veremos se uma equipe pode aproveitar.

Marshall e Georgia Southern agradaram fãs e traigadores em seus últimos confrontos, vencendo e cobrindo a diferença. Olhando para o futuro, Marshall é o favorito neste caso, já que os especialistas esperam que ele ganhe 3,5 pontos. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, já que eles têm uma sequência de cinco jogos cobrindo a margem quando se espera que vencem.

Chance

Marshall é o favorito de 3,5 pontos contra a Georgia Southern, de acordo com o último relatório. Probabilidades de basquete universitário.

Os treinadores se moveram um pouco contra o rebanho trovejante, desde que o jogo começou com o rebanho de surpresa como favorito por 5,5 pontos.

O Over/Under é de 151,5 pontos.

História da série

Marshall venceu 3 de seus últimos 5 jogos contra a Georgia Southern.