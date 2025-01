Georgia WR Colbie Young ottiene la libertà vigilata, ok in caso di attacco

L’ampio ricevitore della Georgia Colbie Young non ha richiesto un reato mercoledì mercoledì, in casi penali legati al suo arresto l’8 ottobre, in cui una donna lo ha accusato di aver attaccato lei e il suo bambino non ancora nato prima che la polizia le si riferisse successivamente.

Mercoledì l’avvocato Kim Stephens ha dichiarato ESPN che Young servirà un periodo di prova di 12 mesi, pagherà una multa di $ 500 e prenderà parte a un programma di intervento per la violenza familiare.

Secondo Stephens, i pubblici ministeri hanno abbandonato i reati di accuse di batteria e attaccato al bambino non ancora nato.

“Penso che dovesse essere rilasciato, ma non credo che fossero affatto sproporzionati”, ha detto Stephens sui pubblici ministeri. “Penso che nell’intero schema delle cose, preoccupando commissioni per il comportamento e la risoluzione, il che ci consente di inserire un’azione senza rivali e ridurre e sigillare il record perché è un’azione del primo autore permette a Colbie di muoversi con il resto del resto .

Young non ha giocato nella partita di Bulldogs la scorsa stagione dopo il suo arresto. 26 novembre. Gli fu permesso di tornare all’Ufficio per le pari opportunità dell’Università, ma a causa del suo caso legale in attesa non apparve nei giochi.

L’esame era previsto per il 2 giugno.

Non è stato immediatamente chiaro come la soluzione di Young avrebbe influenzato le sue accuse criminali la sua capacità di tornare alla squadra di calcio nel 2025.

Una donna che era coinvolta in una lite che ha portato all’arresto e alla sospensione di Young, ha inserito la sua dichiarazione alla polizia e ha chiesto di annullare l’accusa contro di lui, secondo l’ESPN affidavit fornita da Stephens.

Secondo un rapporto degli incidenti della polizia ad Atene-Clarke, che è stato acquisito da ESPN, una donna di 20 anni che si è descritta come una giovane ex fidanzata, ha detto alla polizia che è andata nel suo appartamento l’8 ottobre per discutere del loro relazione.

Quando la conversazione è stata riscaldata dopo aver scoperto che era al telefono con un’altra donna, la denunciante ha detto che Young “ha afferrato il braccio sinistro vicino ai suoi bicipiti e tricipiti e l’ha tirata fuori fisicamente dalla sua stanza”.

La donna ha detto che la giovane “ha usato le condizioni dispregiative e l’ha umiliata”. Disse che Young tornò nella sua stanza e chiuse a chiave la porta.

La donna ha detto alla polizia che aveva iniziato a raccogliere i suoi effetti personali quando un’amica ha chiamato il telefono. Quando rispose, la donna disse alla polizia: “Il signor Young uscì e la afferrò da dietro. Ha detto che l’ha sollevata e ha iniziato a spingere il busto e lo stomaco molto forte. Ha detto che si sentiva (giovane) cercando di ferirle. “

L’agente di polizia ha osservato nel rapporto di aver osservato il livido e la colorazione nella parte inferiore del petto femminile dove avrebbe incontrato la pancia e il rossore sul lato destro. L’agente di polizia ha trasferito la donna all’ospedale di Atene per cure.

Nella dichiarazione onoraria, la donna ha dichiarato che il rapporto della polizia era “obliquo e non disegna esattamente quello che è successo l’8 ottobre”

“Sono andato nell’appartamento di Colbie a tarda notte per parlargli della nostra relazione e della nostra gravidanza”, ha detto la donna. “Colbie mi ha chiesto di andarmene più di una volta quando ero lì. Non l’ho fatto fino a quando non mi sono arrabbiato con lui e non pensavo che la nostra conversazione fosse produttiva.

“Colbie non mi ha messo le mani addosso durante un’intervista e una discussione inappropriata o indesiderabile. Non mi ha lanciato. Io in ogni modo. “

Young, che si è trasferito in Georgia di Miami, ha avuto 11 catture di 139 yard e due atterraggi la scorsa stagione.