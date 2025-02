Gerald Coetzee retorna enquanto a África do Sul nomeia uma equipe de 12 homens para enfrentar a Nova Zelândia, seis jogadores limitados escolheram

Gerald Coetzee se recuperou de uma lesão do tendão da roda esquerda.

O jogador de boliche rápido Gerald Coetzee retornará à ação com a próxima série Tri-Series no Paquistão, que também envolve a Nova Zelândia, já que ele foi nomeado no time da África do Sul por seu primeiro jogo da série contra os Kiwis.

O Tris-serie começará em 8 de fevereiro, com o Paquistão enfrentando a Nova Zelândia em Lahore. O segundo jogo será entre a Nova Zelândia e a África do Sul, também em Lahore, no Estádio Gaddafi.

O período SA20 2025 de Coetzee ficou restrito a um único jogo devido a uma lesão nos isquiotibiais à esquerda. A África do Sul já está lutando com lesões por vários marcapassos e o All -Terrain de Rhythm, incluindo Anrich Nortje. Eles esperariam que Coetzee tivesse em boa forma e ritmo na série Tri-Srie antes do Troféu da ICC Champions 2025.

A África do Sul nomeia seis jogadores sem limite em sua equipe para enfrentar a Nova Zelândia

O técnico-chefe Rob Walter nomeou uma equipe de 12 homens protea para sua primeira série de tri-séries contra a Nova Zelândia e inclui seis jogadores sem limite: Matthew Breetzke, Meeka-Eeel Prince, Gideon Peters, Eathan Bosch, Muthusamy e Mihlaali Mpongwana são Sinuate .

Espera -se que mais jogadores da equipe da África do Sul após o eliminador do SA20 entre o Sunrisers Eastern Cape e o Joburg Super Kings em 5 de fevereiro.

A CSA confirmou que os jogadores superiores Keshav Maharaj e Heinrich Klaasen estariam disponíveis para o segundo ODI da série Trierie da África do Sul, que será contra o Paquistão em 12 de fevereiro.

Da equipe da África do Sul para o Troféu dos Campeões, Marco Jansen, Aiden Markram, David Miller, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Tristan Stubbs e Rassie van der Dussen não aparecerão na série Tri.

Triies do Paquistão 2025: Esquadrão da África do Sul para o primeiro ODI vs Nova Zelândia

Teanos Breezke, Matthew Coetzee, Judg Mulder

