Gerard Zaragoza ‘frustrado’ com oportunidades perdidas após o retorno tardio do Jamshedpur FC à ISL

O treinador dos Blues lamenta ter perdido oportunidades e sofrido a terceira derrota na temporada.

Depois de um final dramático no confronto da 15ª jornada da Superliga Indiana (ISL), o treinador do Bengaluru FC, Gerard Zaragoza, lamentou as oportunidades perdidas. Os Blues sucumbiram a uma derrota surpreendente depois de não conseguirem capitalizar um desempenho dominante no primeiro tempo. Gols tardios de Jordan Murray e Muhammad Uvais selaram o destino, mantendo a preciosa vantagem.

Após a partida, Gerard Zaragoza expressou sua decepção com a incapacidade de sua equipe em encerrar a partida na coletiva de imprensa pós-jogo. É uma derrota difícil para os homens de Gerard Zaragoza, que perderam a oportunidade de aumentar a pressão sobre o líder da liga, Mohun Bagan Super Giant.

Gerard Zaragoza dá um veredicto contundente sobre o resultado

O espanhol ficou bastante frustrado depois de liderar a partida com uma vantagem apertada de 1 a 0 durante 84 minutos. Ao falar do resultado afirmou: “A realidade é sim porque demos-lhes os três pontos. Porque estávamos no controle do jogo, totalmente, totalmente no controle do jogo. No primeiro tempo poderíamos facilmente terminar 0-2, 0-3 e matar o jogo. “Adorei o jogo que os meus jogadores jogaram, mas não podemos perder três pontos num momento.”

Apesar de ter chegado à vantagem aos 19 minutos graças ao golo de Alberto Noguera, Jamshedpur manteve o jogo ao seu alcance. No entanto, o fracasso dos Blues em aproveitar as oportunidades ao longo da partida deixou a porta aberta para Jamshedpur, que adotou um estilo de jogo mais direto e físico, o que acabou por levá-los a vencer a partida.

Os Blues simplesmente desabaram no final do segundo tempo.

A virada do jogo para os Bleus aconteceu no final do segundo tempo. Foi uma briga fora de campo com o técnico Gerard Zaragoza, que recebeu cartão amarelo por discordar após uma falta polêmica no jogo. O espanhol ficou perplexo com a decisão e discordou veementemente da decisão do árbitro. A cobrança de falta que se seguiu logo em seguida levou diretamente ao empate de Jamshedpur, provocando uma mudança no ímpeto do jogo.

Ao falar sobre a decisão, Gerard Zaragoza afirmou: “Até os jogadores do Jamshedpur admitiram que não foi falta. “Esse cartão amarelo significa que não poderei fazer o meu trabalho no próximo jogo e eles marcaram na jogada resultante.” Jamshedpur aproveitou o caos e marcou o gol da vitória através de Muhammad Uvais nos momentos finais para completar uma recuperação impressionante.

Gerard Zaragoza, embora tenha criticado as falhas defensivas da sua equipa, também apontou a imprevisibilidade do futebol. Ao falar sobre o erro caro que levou ao gol final, afirmou: “É um jogo de erros. Quando você está vencendo aos 85 minutos, não pode se dar ao luxo de deixar escapar. “Adoramos vencer e é frustrante saber que você merecia coisa melhor.”

Gerard Zaragoza continua otimista com os próximos jogos

Apesar da decepção, Gerard Zaragoza continua optimista quanto ao caminho a seguir. Ao antecipar a janela de transferências de inverno, ele disse: “Isso não acabou. Nosso objetivo é fazer de janeiro um ótimo mês e tenho certeza de que nos recuperaremos.”

Além disso, transmitiu uma mensagem de resiliência aos seus jogadores e afirmou: “Essa derrota é dura, mas é futebol. “Precisamos manter a bola, liderar o jogo e aprender com isso.” A incapacidade do Bengaluru de converter o seu domínio em golos continua a ser uma preocupação, embora o Zaragoza tenha notado a sua recente consistência goleadora. Ele observou: “Ultimamente temos marcado pelo menos dois gols por jogo. Mas hoje, apesar de criarmos muitas oportunidades, não conseguimos alcançá-las quando necessário.”

Após o resultado, o Bengaluru FC agora voltará as atenções para o próximo jogo e estará determinado a corrigir os erros e voltar às vitórias o mais rápido possível. O West Block Blues espera que a crença do Zaragoza em um janeiro forte se traduza em resultados em campo, à medida que recuperam a disputa pelo escudo ISL.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.