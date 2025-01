Gerhard Erasmus eleito jogador de críquete masculino do ano

O capitão da Namíbia, Gerhard Erasmus, foi nomeado Jogador de Críquete Associado do Ano da ICC em 2024, sendo a segunda vez que ele ganha a cobiçada homenagem. Erasmus, de 29 anos, tem sido uma ameaça constante com seus avanços consistentes enquanto liderava a Namíbia em 2024. Ele começou o ano com um lance de cinco postigos contra o Nepal em Kirtipur, que estabeleceu uma base para ele ao levar 18 postigos em ambos os ODIs e T20IS. Nos ODIs, Erasmus marcou 364 corridas com uma média de 33,09, enquanto no T20is, Erasmus marcou 363 corridas com uma média de 33.

Seu melhor desempenho este ano ocorreu durante a Copa do Mundo T20 Masculina de 2024, marcando 52 gols contra a Escócia e marcando um super na única vitória de seu time contra Omã. Embora a Namíbia tenha perdido para a Escócia por cinco postigos no roteiro do Grupo B, Erasmus fez um brilhante 31 bolas 52 para elevar o total mais alto para 155/9.

Com a bola, ele eliminou dois dos três primeiros colocados da Escócia para registrar números individuais de 2/29 em seus quatro saldos. Embora a Namíbia mais tarde tenha sofrido uma pesada derrota contra a Austrália, Erasmus foi um dos dois jogadores namibianos a atingir dois dígitos, através de 36 bolas em 43 bolas, já que sua equipe marcou 72 em 17 partidas anteriores.

Anteriormente, o inglês Richard Illingworth foi nomeado o vencedor da Honra do Ano da ICC, que receberá o prestigiado Troféu David Shepherd. Illingworth, de 61 anos, ganhou o prêmio pela quarta vez, tendo conquistado a homenagem anteriormente em 2019, 2022 e 2023, respectivamente.

