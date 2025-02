Giancarlo Stanton di Yankees non ha girato la mazza in 3-4 settimane

Il fannullone di New York Yankees Giancarlo Stanton non ha girato una mazza in tre o quattro settimane e non è sicuro che sarebbe pronto per l’inizio del dolore a causa di flussi dolorosi in entrambi i gomiti.

La cinque volte All-Star ha parlato lunedì prima dell’allenamento della prima squadra, rivelando che stava giocando nel dolore la scorsa stagione quando Yankees ha contribuito a raggiungere le World Series per la prima volta dal 2009.

“Il gomito del tennis, o sebbene lo chiamino lacrime nel tendine, quindi non è quando si sentiva bene quando si sentiva male. Il punto più saggio che darà il tempo in questo momento “, ha detto Stanton.

Non avrebbe valutato se giocare all’apertura del 27 marzo della American League contro Milwaukee Realistic.

“Sicuramente dietro, ma penso che sia solo una domanda che sono oggi, a differenza di essere pronto per un viaggio completo. Quindi qui abbiamo cinque, sei settimane. Da lì sarà una buona rampa “, ha detto. “Vedremo come va.”

Stanton, che ha raggiunto 35 anni a novembre, ha dichiarato di provare dolore per la maggior parte dell’anno scorso.

“Sicuramente non solo dolore. È una cosa gestibile “, ha detto.

Stanton ha colpito 0,233 con 27 Homer e 72 RBI, mentre l’anno scorso ha giocato 114 partite, la sua stagione è stata interrotta da un tendine del tendine del ginocchio sinistro, che lo ha spinto tra il 22 giugno e il 29 luglio. Stanton ha fatto esplodere 0,273 con sette Homer e 16 RBI in post -stagione.