Giannis Antetokounmpo, do Bucks, sobre Victor Wembanyama, do Spurs: ‘Ele será o rosto da liga por anos’

MILWAUKEE–Menos de dois minutos após o início do confronto de quarta-feira à noite entre Milwaukee Bucks e San Antonio Spurs Victor Wembanyama recebeu um passe na semitransição falsificou e flutuou em um triplo de uma perna. Poucos minutos depois, ele avançou da linha de fundo, desafiou Giannis Antetokounmpo na borda e agarrou duas vezes para uma finalização absurda.

O resto da noite não correu como planejado para Wembanyama ou para os Spurs. Ele terminou com apenas 10 pontos, o segundo menor em um jogo nesta temporada, 10 rebotes e três bloqueios enquanto o Bucks conquistava a vitória por 121-105. Mas mesmo em uma de suas performances menos memoráveis ​​da temporada Wembanyama impressionou seus colegas All-Star.

“Ele é um talento incrível”, disse Antetokounmpo depois de marcar 25 pontos, 16 rebotes e oito assistências apenas em seu segundo encontro contra o francês. “Ele é provavelmente um dos jogadores mais talentosos que já vi na televisão e contra quem joguei. Este é o seu segundo ano na liga, ele está muito melhor do que no primeiro ano, continuará a melhorar e é um jogador muito, muito brilhante. talento futuro.

“Ele só precisa continuar trabalhando em seu jogo, continuar trabalhando em si mesmo, continuar jogando com alegria e será a cara da liga por muitos anos”.

Damian Lillard não enfrentou Wembanyama, mas ainda teve que lidar com sua presença defensiva e recebeu muitos elogios por seu impacto.

“É diferente”, disse Lillard sobre estar na quadra com o fenômeno de 2,10 metros. “Mesmo quando ele está derrotado, ele não está derrotado. E mesmo quando você vence seu cara e ele está defendendo no perímetro, ele está sempre ao alcance para bloquear ou alterar um chute. Então, ofensivamente, ele pode fazer tudo. Ele está comandando o jogo . bola, ele está arremessando três profundos, ele está saindo do drible, ele está na área.

“Ele é mais diferente quando está em quadra do que qualquer outro jogador contra quem joguei por causa de seu tamanho, comprimento e habilidades.”

Para a temporada, Wembanyama tem média de 25,1 pontos, 10,8 rebotes, 3,8 assistências e quatro bloqueios por jogo, líder da liga, com 47,9% de arremessos, incluindo 35,4% atrás do arco. Desde que os bloqueios foram registrados pela primeira vez durante a temporada 1973-74, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon e Patrick Ewing são os únicos outros jogadores a marcar pelo menos 25 pontos, 10 rebotes e quatro bloqueios durante uma temporada inteira.