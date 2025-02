Giannis Antetokounmpo è segnalato per essere una disabilità del polpaccio dell’All-Star Game

L’attaccante di Milwaukee Giannis Antetokounpo non giocherà il gioco All-Star del prossimo fine settimana a causa di un vitello sinistro stretto, una persona con informazioni sulla decisione di domenica.

La persona ha parlato con l’Associated Press in un anonimato perché l’NBA non ha annunciato il suo sostituto. La sostituzione è effettuata dal membro della Commissione Adam Silver.

Antetokounmpo è stato il leader del gioco Fan Sounds All-Star, giocato a San Francisco il 16 febbraio con una nuova forma di mini-torneo. È stato escluso dalla partita di dollari di domenica contro Filadelfia a causa di un infortunio, e Milwauke ha ancora due partite prima dell’All-Star-Monday in casa contro Golden State e mercoledì nel Minnesota.

(Per saperne di più: 2025 NBA All -star Game: Weekend Programma, posizione, forma, formaIn

Antetokounmpon avrebbe dovuto giocare all’evento di Team Chuck, che l’analista TNT Charles Barkley ha disegnato la scorsa settimana. Antetokounmpo era Barkley, un quarto dei 24 giocatori nella lista All-Star di Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith.

Il team Chuck ha personale con un’atmosfera molto internazionale: serbo Nikola Jokić, Canada Shai Gilgeous Alexander, Victor Weembanyama, Pascal Siakam del Camerun, Alpere Sengu Turkish, Karl-Anthony Cities (la cui madre è Dominica) e Donican Mom Panama).

È possibile che l’argento possa dover prendere una nuova decisione sul risarcimento All-Star nei prossimi giorni. L’attaccante di Dallas, il fatto che Anthony Davis – recentemente acquisito da Los Angeles da Lakers – ha lasciato il suo debutto a Mavericks sabato dopo aver saputo cosa ha descritto come una zona stretta dell’inguine e di quattro area chiara.

Davis ha anche affrontato la tensione dello stomaco che lo ha tenuto fuori dalle sue ultime due partite con Lakers prima del negozio e i primi due che avrebbe potuto giocare con MAVS.

“Non è niente di grave”, ha detto Davis.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox National Basketball Association Milwaukee Bucks