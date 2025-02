Giannis Antetokounmpo reage ao comércio de Luka Doncic, brinca com Nikola Jokic se tornando o rosto de Knicks

Giannis Antetokounmppo pode ter enfatizado inadvertidamente toda a base de fãs de Milwaukee Bucks no domingo. Após a derrota 132-19 de Milwaukee contra o Mephis Grizzlies, Antetokounmpo, como muitos outros NBA Os jogadores foram questionados sobre a troca chocante que enviou Luka Donc ao Los Angeles Lakers.

No começo, Antetokounmppo deu uma resposta com base no aspecto humano de uma negociação como estae, semelhante à abordagem de Kevin Durant, tocados no arranhão duplo que jogadores e equipes são parados para Quando se trata de negociações.

“Entendo o negócio de basquete, que às vezes as equipes precisam fazer os melhores movimentos que são bons para sua organização e para sua posição e para sua própria busca por grandeza e campeonato. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece nos dois sentidos. Tenha um Double padrão aqui “, disse Antetokounmpo.

“Quando as equipes fazem os melhores movimentos para eles e acreditam que podem fazer outro jogador ganhar agora, quando um jogador acredita que pode ir a um time diferente e acredita que ele pode ter a oportunidade de ganhar um campeonato, não podemos crucificar o pessoa e ele diz que não é leal e não fez a coisa certa e decepcionou a todos.

A maioria, se não todos, os jogadores compartilham o mesmo sentimento que o Antetokounmpo. Mas imediatamente após esse discurso, a estrela do Bucks teve algo surpreendente para dizer sobre o comércio.

Com Doncic, ele se dirige a Los Angeles, disse Antetokounmpo, no que parecia um tom de piada, que ele gostaria de ver mais europeus jogando nos principais mercados.

“Está tudo bem, digamos algo divertido, porque eu o peguei e falei muito sério”, “” Disse Antetokounmpo. “Agora que um europeu será, eu acho, o rosto dos Lakers, isso é algo novo para a Europa. Isso nunca aconteceu antes. Temos Pau Gasol. Ele era obviamente um grande jogador. E como você diz: Vujacic? Sasha Vujacic?

“Agora eu amo, você sabe o que eu quero? Eu quero que Luka a Lakers, eu quero (Nikola) Jokic para os Knicks. Quero que todos os europeus vão a todos os grandes mercados para ver algo incrível. Eu quero.

Embora o Antetokounmpo provavelmente não tenha significado nenhum dano com esse compromisso, ele é um colecionador de sobrancelha e faz você pensar na possibilidade de que ele queira jogar em um mercado maior. Ele é um dos jogadores europeus mencionados, afinal.

Não houve indicações de que eu quero deixar Milwaukee, ou que os Bucks alcançam um comércio da mesma magnitude do que os Mavericks acabaram de fazer. Mas após o comércio de Doncic, parece que tudo é possível.

Antetokounmppo disse em 2021, apenas cinco meses depois que o Bucks venceu um campeonato, que, ao mesmo tempo em que quer deixar Milwaukee em breve.O próximo desafio pode não estar aqui. “Ele já assinou uma extensão de contrato de três anos e US $ 175,3 milhões em outubro de 2023, carregando-o durante a temporada de 2026-27 com uma opção de jogador no ano seguinte, mas isso não significa que ele interpretará esse contrato completo em Milwaukee.

Ele é um dos melhores jogadores da liga e acabou de completar 30 anos em dezembro. Se eu quisesse mudar de equipamento porque Milwaukee não fez todo o possível para colocar um candidato viável ao seu redor, já que eles venceram tudo em 2021, isso não seria surpreendente.

Obviamente, tudo isso é apenas um exercício mental, já que Antetokounmppo certamente não significava assim. Mas as grandes equipes de mercado, como The Knicks, Celtics e Lakers, provavelmente viram essa nomeação e se perguntam se poderiam fazer um acordo para levá -lo à cidade.

E se isso acontecesse, ainda seria o segundo comércio mais chocante que acontece nesta semana.