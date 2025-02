Giannis Antetokounmppo para Miss NBA All-Star Game com tensão na vitela, ele será lançado durante a semana

A estrela de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, perderá o jogo das estrelas da NBA no próximo fim de semana como resultado de uma tensão de bezerro que o manteve fora a semana toda, segundo vários relatórios. Segundo os relatos, a lesão o manterá fora da semana.

Antetokounmpo, que foi nomeado chefe da Conferência Leste, perdeu três jogos até agora com a lesão. O atacante de 30 anos não joga desde 2 de fevereiro, onde colocou 30 pontos em uma derrota contra o Grizzlies de Memphis.

Antetokounmppo foi selecionado para o time de Chuck para o jogo das estrelas, que será um torneio de estilo de coleção, com quatro equipes no total, como parte dos esforços da liga para reviver o fim de semana das estrelas. Dois jogos semifinais serão disputados com 40 pontos, com um campeonato disputado em 25; Os jogos acontecerão no próximo domingo.

Este ano, ele marcou a nona seleção de Antetokounmpo estrelas em 11 temporadas na liga. Antetokounmpo obteve a maioria dos votos na Conferência Leste, tanto em termos de votos de jogadores quanto de votos dos fãs, a caminho de serem nomeados chefe de estrelas.

Não está claro para quem a NBA selecionará para substituir o Antetokounmpo.

Segundo os relatos, espera -se que o atacante grego retorne ao tribunal após o intervalo das estrelas. Está pronto para perder mais três jogos: jogo de domingo contra o Philadelphia 76ers, além de um jogo na segunda -feira contra o Golden State Warriors e quarta -feira contra o Minnesota Timberwolves. O primeiro jogo do Bucks após o intervalo é 20 de fevereiro.