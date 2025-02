Giannis Anthetocounko di San Antonio-Milwaukee ha fatto un’eccezione dal fallo nel quarto trimestre Chris Paul San Antonio, che ha lasciato la star di Bucks sul pavimento venerdì sera durante la sconfitta di 144-118.

Con le restanti 3:46 e i dollari che terminano con 131-111, Anthetocounko prese un passaggio riflessivo dal principe di Taureano e si voltò verso il cestino quando Paolo, Jeremy Sochan e Devin Vassell cercarono di difendersi. Antennakoune indicò tra Sochan e Paul, che sembravano aver gettato un anthetocoon in tribunale.

Antentekounko è atterrato sul lato destro e ritorno e ha immediatamente detto a Paul qualcosa mentre gli indicava. Compagno di squadra Gary Trent Jr. Aiutò dopo la partita Anthetocounkop e Sochan passarono per entrare tra Anthetocounko e Paul. Khris Middleton e Victor Wembanyama tirarono via la scultura mentre il castello di Stephon si avvicinava per distruggere la situazione.

Paul è stato invitato a un fallo nel gioco e un fallo comune è stato deciso dopo la revisione.

Editori birichini 2 correlati

Dopo la partita, è rimasta la frustrazione dell’AntetoCounkupo. Dopo il cicalino finale, ha aspettato alcuni secondi vicino alla mezza court a Paul. Questi due scambiarono brevemente le parole quando Paolo attese un’intervista in tribunale.

“Le persone che mi conoscono non mi provano”, ha detto Anthetocounko ai giornalisti dopo la partita. “Se mi provi, è un’altra pagina. Se lo provi, otterrai l’altra pagina.

All’inizio Antentekounko disse che “nulla” è successo e lo chiamò “gioco fisico” prima di aggiungere: “Non so se fossi sepolto o spinto”.

“Alla fine della giornata penso che siamo tutti uomini. Ci rispettiamo tutti “, ha detto Anthetokounko. “Se le parole superano il confine, allora deve avere conseguenze. Non sto davvero dicendo molto. La vita, la mia carriera e il mio corpo a rischio, c’è abbastanza fratello, fratello, che dovrei nutrire e ciò che ti fa ridere può anche farti piangere. “

Dopo la partita c’è stato un giavellotto più piccolo, che è stato rapidamente diviso da compagni di squadra e personale di sicurezza.

“Giannis è tanto quanto chiunque nella nostra lega”, ha detto il dottore dell’allenatore di Milwaukee Rivers. “Quindi se fosse arrabbiato con qualcosa, probabilmente immagino qualcosa.”

L’incidente ha in qualche modo rovinato una radura competitiva tra due dei principali giocatori internazionali della lega di Anetocounkou e Wembanyama.

Anthetocounko ha segnato 35 punti con 14 rimbalzi e 6 assist. Era la quarta partita consecutiva di Anthetocounko con almeno 35 punti e 10 rimbalzi che legavano Kareem Abdul-Jabbar per la striscia più lunga della storia del franchising.

Wembanyama ha pubblicato il suo sesto gioco di carriera con almeno 30 punti, 10 rimbalzi e 5 blocchi, mentre tali giochi sono stati secondi nelle ultime 20 stagioni.

Spurs ha creato un record di franchising di 24 3 a prova di 3, mentre Wembanyama si è unito a 5 su 11.