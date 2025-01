Giocatore del gioco LFG di Tom Brady: le 10 migliori prestazioni della stagione

FOX Sports condurrà ogni partita che trasmetterà nella stagione 2024-25 NFL analista Tom Brady è stato premiato con il suo Giocatore LFG del gioco un titolo per un giocatore che lo ha colpito di più.

In genere, il premio veniva assegnato al giocatore che aveva messo a punto le migliori statistiche o giocato le giocate più strabilianti che Brady aveva chiamato quella settimana. Tuttavia, Brady ha anche mostrato affetto ai giocatori in trincea, tra cui la guardia di Kansas City Joe Thuney e il placcaggio offensivo di Detroit Takla Penei Sewell. Il linebacker stellare di Dallas Micah Parsons è stato il primo a ricevere il premio e l’unico giocatore difensivo ad essere nominato Giocatore del gioco LFG di Brady.

C’è stato anche un solo vincitore ripetuto. Sebbene Brady sia limitato nella scelta di chi può scegliere per il premio, una manciata di squadre ha giocato più partite con lui in questa stagione. Indipendentemente da ciò, diversi giocatori hanno dato prestazioni elettrizzanti davanti al GOAT nella sua prima stagione in cabina.

Tuttavia, ecco le migliori 10 prestazioni di Player of the Game dell’LFG finora in questa stagione:

I Ravens avevano bisogno di una vittoria sugli Steelers nella settimana 16 per mantenere vive le loro speranze di playoff. Sono riusciti ad assicurarsi una vittoria per 34-17 con l’aiuto del loro quarterback di punta. Jackson ha completato 15 passaggi su 23 per 207 yard, tre touchdown e un intercetto, buono per un passer rating di 115,4. Ha aiutato Baltimora ad affrontare Pittsburgh – dopo che gli Steelers erano rimasti in svantaggio per la maggior parte dei primi tre quarti – prima di condurre i Ravens a due drive da gol che hanno fatto perdere tempo. Alla fine, i Ravens vinsero la division, permettendo loro di ospitare gli Steelers nella vittoria dei playoff del turno di apertura. Ha anche rafforzato la forza di Jackson vincendo il suo terzo MVP.

“È stato fantastico vederti suonare quest’anno”, ha detto Brady a Jackson. “Pensavo di aver visto tutto con i due MVP che hai già vinto. Sei di nuovo a caccia.”

Giocatore della partita LFG per Tom Brady: Lamar Jackson dei Ravens

Allen, un altro favorito dell’MVP, si è fatto avanti davanti a Brady e ha completato 24 dei 34 passaggi per 283 yard e due touchdown per sconfiggere i Seahawks in una giornata piovosa a Seattle, 31-10. La prestazione di Allen ha aiutato i Bills a portarsi in vantaggio per 31-3 all’inizio del quarto quarto contro una squadra dei Seahawks che aveva vinto 10 partite nel 2024.

Nella sua conversazione con Allen, Brady ha notato come il coordinatore offensivo di Bills Joe Brady (nessuna parentela) avesse messo il quarterback stella in buone posizioni, mantenendolo protetto in questa stagione.

“Penso che Joe mi darà molte risposte in attacco”, ha detto Allen a Brady. “Penso che il sistema che lui (ha) messo in atto per noi, sia (è stato) fantastico per noi. I ragazzi stanno iniziando ad aprirsi. Abbiamo un termine, ‘Tutti mangiano.'” Sembra proprio che i ragazzi siano stiamo iniziando ad aprirci. Stiamo prendendo la palla per loro (e) per prenderci cura del calcio, e penso che Joe ce l’abbia in me: si fida implicitamente di me, e anch’io mi fido di lui.

“Quindi qualunque cosa chiami, cerco solo di andare là fuori e gestirlo al meglio delle nostre capacità.”

Giocatore LFG del gioco Tom Brady: Bills QB Josh Allen

Mayfield ha dato fuoco alla migliore difesa del campionato in questa stagione nel match della settimana 4 dei Bucs, ottenendo una prestazione simile a quella di Brady. Il successore di Brady a Tampa ha completato 30 passaggi su 47 per 347 yard, due touchdown e zero intercettazioni con un passer rating di 100,2 e un touchdown precipitoso nella vittoria per 33-16 su Philadelphia.

I tre touchdown di Mayfield in quella partita erano solo una frazione dei 44 punti totali della sua stagione, ma Brady è rimasto impressionato da un altro elemento del gioco di Mayfield. “Grande leadership da parte tua oggi”, ha detto Brady. “Mi piace vederti là fuori. … Continua a fare pressione sui ragazzi là fuori. So di cosa sei capace. Continua a macinare e a portarlo a termine.”

La vittoria di Mayfield all’LFG Game Player della settimana 4 è stata la sua prima della stagione. Brady gli ha conferito nuovamente l’onore nella settimana 18 con la vittoria di leader della divisione dei Buccaneers sui New Orleans Saints, rendendo Mayfield l’unico due volte vincitore del premio durante la stagione regolare.

Giocatore LFG del gioco Tom Brady: Buccaneers QB Baker Mayfield

7. QB dei Philadelphia Eagles Jalen fa male contro Pittsburgh Steelers (settimana 15)

Dopo aver tirato per meno di 120 yard in due settimane consecutive e meno di 200 yard in tre partite consecutive, Hurts dimostrò la sua capacità di passaggio contro una difesa degli Steelers che all’epoca era considerata una delle migliori del campionato. La stella degli Eagles ha completato 25 passaggi su 32 per 290 yard e due touchdown con 45 yard di corsa, un touchdown di corsa e un passer rating di 125,3 nella vittoria 27-13.

Hurts si è connesso con i suoi ricevitori di punta quel giorno quando AJ Brown e DeVonta Smith hanno registrato almeno 100 yard ciascuno mentre Saquon Barkley è stato rallentato. Probabilmente la cosa più impressionante che Hurts ha fatto è stata portare gli Eagles a una vittoria che è durata negli ultimi dieci minuti.

“Mi è piaciuto vederti (prendere) la palla, trovare AJ e la palla nelle tue mani”, ha detto Brady a Hurts. “È stato il momento più ritmico che vedevo da molto tempo. … Per me sei inarrestabile quando suoni così.”

Giocatore della partita LFG per Tom Brady: Jalen degli Eagles Hurts

Jacobs ha avuto un’entusiasmante prima stagione a Green Bay e la sua migliore prestazione nel primo anno come Packer è arrivata con Brady al telefono. Jacobs ha preso spesso la palla nella vittoria chiave dei Packers per 38-10 sui 49ers, correndo per 106 yard e tre punti. Tutti e tre i touchdown sono arrivati ​​dalla linea di 1 yard, che è stata fondamentale per una squadra che questa settimana si è classificata 27esima in termini di efficienza in zona rossa.

“Abbiamo dato molta importanza a questo”, ha detto Jacobs a Brady riguardo al gol nella zona rossa. “Arrivando questa settimana, sappiamo che è la cosa con cui lottiamo di più. Quindi, sai, ogni volta che siamo là fuori, dico loro: ‘Amico, dammi la palla e troveremo una soluzione.'”

“Dammi la palla, mi piace quel piano di gioco”, ha detto Brady con un sorriso.

Giocatore LFG di Tom Brady: Josh Jacobs dei Packers

5. QB dei San Francisco 49ers Brock Purdy contro Bucanieri di Tampa Bay (settimana 10)

I 49ers avevano bisogno di una grande giornata da parte del loro quarterback nella decima settimana contro i Buccaneers. L’hanno ottenuto quando Purdy ha completato 25 passaggi su 36 per 353 yard e due touchdown, buoni per un passer rating di 119,3.

La prestazione di Purdy è stata tutt’altro che ideale poiché il gioco di corsa ha faticato ad iniziare nel debutto stagionale di Christian McCaffrey e il kicker Jake Moody ha mancato tre sack. Con i Buccaneers in pareggio a fine partita, Purdy ha completato quattro passaggi per 39 yard negli ultimi 41 secondi per preparare Moody al field goal vincente che ha dato ai 49ers una vittoria per 23-20.

“È stata una prestazione così tranquilla su 330 yard”, ha detto Brady. “Hai giocato benissimo. Una delle giocate che mi è piaciuta è stata che hai sentito la corsa libera sul tiro di Christian nel punto in cui l’hai lasciato cadere.”

Giocatore LFG della partita di Tom Brady: Brock Purdy dei 49ers

La prima stagione di Darnold in Minnesota non si è conclusa nel migliore dei modi, ma ha sigillato il suo caso Pro Bowl (e forse il caso Comeback Player of the Year) nella vittoria per 27-25 dei Vikings sui Packers. Ha completato 33 passaggi su 43 per 377 yard, tre touchdown e un intercetto per ottenere un passer rating di 116,1 mentre il Minnesota ha dominato gran parte della partita.

Dopo la vittoria, i compagni di squadra di Darnold dei Vikings lo hanno bullizzato in modo memorabile negli spogliatoi, immergendolo in una bottiglia d’acqua mentre lo sollevavano in aria mentre un sorridente Kevin O’Connell guardava.

“Hai fornito una grande leadership, Sam”, ha detto Brady a Darnold. “È stato un piacere dirtelo oggi. Adoro vedere tutto quello che hai fatto lì.”

Darnold aveva anche una domanda per Brady per concludere l’intervista.

“Cosa significa LFG, Tom?” chiese Darnold.

“Ora andiamo”, rispose Brady.

“Lo adoro”, ha detto Darnold dopo aver realizzato quanto fosse pesante il premio.

Giocatore del gioco LFG di Tom Brady: Sam Darnold di Vikings

3. Baltimora Ravens RB Derrick Henry contro Dallas Cowboys (settimana 3)

Henry ha avuto una memorabile prima stagione regolare con i Ravens, correndo per quasi 2.000 yard durante l’anno, ma la sua prima grande partita non è arrivata fino alla settimana 3, quando gli allora imbattuti Ravens hanno affrontato i Cowboys, che sono passati a firmare i Dallas. residente. durante la bassa stagione.

Henry ha corso per 151 yard su 25 carry (6,04 yard per carry) e possedeva la difesa della corsa dei Cowboys quando ha trovato la end zone due volte. Ha anche aggiunto una ricezione da 23 yard lungo il percorso verso la vittoria. Ha superato la difesa di Dallas per il suo secondo touchdown, un punteggio di 26 yard che ha portato Baltimora sul 28-6 prima di vincere 28-25.

“Amico, ho quasi perso la voce vedendoti uscire dal campo”, ha detto Brady a Henry. “Sei stato incredibile. … Quando guardo te (e Jackson) là fuori, non so chi fermerai. Quando (porti) quella cosa, è quasi impossibile fermarsi.”

Giocatore della partita LFG per Tom Brady: Ravens RB Derrick Henry

Allen ha totalizzato sei touchdown contro i Rams nella settimana 14, ma non è stato sufficiente, in parte a causa della prestazione eccezionale di Nacua. Il ricevitore All-Star ha effettuato diverse giocate clou nella vittoria, ottenendo 12 passaggi per 14 bersagli per 162 yard e un touchdown. Ha avuto anche cinque tentativi di corsa per 16 yard.

Nacua ha realizzato un paio di giocate che si sono distinte nella vittoria per 44-42 dei Rams. Per prima cosa, ha eseguito un tocco di punta dalla spalla sulla linea laterale. “Letteralmente, ha le mani dietro la testa”, ha detto Brady, esasperato.

Successivamente, Nacua ha completato un gioco terzo e cinque da 19 yard per un touchdown che ha sigillato la vittoria dei Rams.

Quando Brady ha parlato con Nacua dopo la partita, voleva scoprire perché era stato soprannominato Puka. “Mia nonna mi ha dato quel nome”, ha detto Nacua. “Significa grasso, paffuto, quindi penso che in alcune delle giocate di corsa l’allenatore dica: ‘Mi fido di lui con la palla.’

“Ah, hai Pukas avanti”, rispose Brady. “Non sei più Puka.”

Giocatore della partita LFG per Tom Brady: Puka Nacua di Rams

1.RB New Orleans Saints Alvin Kamara contro Dallas Cowboys (settimana 2)

Kamara ha disputato una delle sue migliori partite singole della stagione nella vittoria per 44-19 dei Saints sui Cowboys nella settimana 2. La scommessa per due volte ha giocato entrambe le estremità e ha corso per 115 yard su 5,8 carry. trasporta e tre touchdown da completare, due ricezioni per 65 yard e un touchdown.

Il touchdown in ricezione di Kamara ha mostrato la sua visione e velocità di prim’ordine. Ha preso il box per 57 yard e ha trovato una corsia aperta prima di superare la difesa dei Cowboys nella end zone.

“La prossima volta che ti vedo giocare, voglio cinque touchdown”, ha detto scherzosamente Brady a Kamara. “Quattro non era abbastanza.”

“Va bene”, rispose Kamara. “Ti ho preso.”

Giocatore della partita LFG per Tom Brady: Saints RB Alvin Kamara

