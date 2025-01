Giocatore LFG di Tom Brady per il round di divisione: comandanti QB Jayden Daniels

In ogni partita trasmessa nel corso del 2024 NFL Capo analista NFL per FOX Sports attraverso il Super Bowl LIX Tom Brady premia i suoi Giocatore LFG del gioco a quel giocatore che vede in campo che gli fa dire…

“SCOPIAMO!!!”

Nel turno di divisione, il quarterback dei Washington Commanders Jayden Daniels ha vinto il premio dopo aver guidato la sua squadra alla clamorosa sconfitta per 45-31 contro i Detroit Lions. La vittoria è stata uno dei più grandi sconvolgimenti nella recente storia dei playoff della NFL, e Daniels si è avvicinato di una partita a diventare il primo quarterback a iniziare in un Super Bowl.

Giocatore della partita LFG per Tom Brady: Jayden Daniels dei Commanders

Daniels ha fatto diverse rappresentazioni chiave sabato sera. Ha acceso il secondario dei Lions, soprattutto nel secondo quarto. Ha guidato i Commanders al comando contro i Lions nel quarto più lungo nella storia dei playoff della NFL, completando 14 passaggi su 21 per 242 yard e due touchdown con un passer rating di 137,4 nel primo tempo.

Daniels non ha aggiunto molte yard nel secondo tempo, ma ha continuato a fare giocate quando contavano di più. Si è convertito su due tentativi di quarto down, ha corso per un guadagno di 3 yard su quarto e 2 e ha preso di mira Terry McLaurin su quarto e 1 per impostare il drive da punteggio.

Negli ultimi cinque minuti, Daniels ha fatto un altro grande tiro. Si è connesso con il tight end John Bates per un guadagno di 20 yard sul terzo down, aiutando i Chiefs a far durare ancora di più il tempo.

Quelle giocate hanno impressionato Brady per la compostezza di Daniels, poiché le telecamere della FOX hanno mostrato il debuttante che appariva statico durante il caos di sabato. Brady si chiedeva cosa manteneva Daniels così composto nei momenti più importanti di Detroit.

“Mi sto solo preparando”, ha detto Daniels a Brady. “(Coordinatore offensivo del comandante) Kliff (Kingsbury) ed io, parliamo innumerevoli ore di tutto su come vogliamo attaccare la difesa. Vedo quello che vedo. Mi fido dei miei occhi e mi preparo per momenti come questo.”

La preparazione di Kingsbury ha aiutato Daniels a vivere senza dubbio la migliore stagione da rookie di sempre per un quarterback. Ha portato i Commanders a un record di 12-5 nella stagione regolare – un ribaltamento di otto vittorie rispetto allo scorso anno – e ha tirato per 3.568 yard, 25 touchdown e nove intercettazioni su 891 yard e sei corse.

Quando Brady ha notato la fiducia di Daniels durante la partita di sabato, si è chiesto chi lo ha aiutato ad avere fiducia nelle sue capacità.

Jayden Daniels dei Chiefs converte lo SWITCH al quarto down, portando a un touchdown per aiutare i Lions a vincere

“Penso che sia l’intero staff offensivo”, ha detto Daniels. “Fanno un ottimo lavoro nel mettere sul mio piatto ciò che so di poter gestire, che sento sia molto e lo sentono anche loro. E io mi preparo e basta. Mi preparo nel modo giusto. Non imbroglio il gioco Devi lavorare per far uscire il prodotto la domenica.

Questo staff tecnico ha ora aiutato Daniels a raggiungere il campionato NFC da titolare. Prima che Daniels si prepari per la partita di campionato della prossima settimana, Brady voleva sapere un’altra cosa: pensa che Daniels sia un lanciatore o un corridore migliore?

“Amico, penso che sia il meglio di entrambi i mondi”, ha detto Daniels in risposta. “Ci sono ragazzi in campionato che giocano con entrambi e io mi considero uno di loro”.

