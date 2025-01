Giocatori della NFL che hanno guadagnato (o perso) i loro bonus 2024

Il ricevitore dei Denver Broncos Courtland Sutton ha preso in considerazione l’idea di presentarsi in ritardo al training camp a causa di quello che ha descritto come uno “stallo” nelle trattative contrattuali. La risoluzione, hanno riferito fonti a ESPN a luglio, prevedeva di aggiungere 1,5 milioni di dollari in incentivi.

Domenica, quella strategia ha dato i suoi frutti a Sutton con abbastanza yard ricevute in una vittoria ai playoff sui Kansas City Chiefs per attivare il suo bonus finale di $ 500.000 e massimizzare quegli incentivi.

“Questo è stato un tema importante questo fine settimana”, ha detto Sutton dopo la partita. “Non lo prenderò alla leggera, è carino.

“Ma la cosa più importante per me era che dovevamo vincere questa partita. Questa era la cosa più importante per me. Questa è stata la mentalità per tutta la settimana, questo è stato il mio motto, la nostra sala ricevitori, il nostro attacco, la nostra squadra”. Dobbiamo vincere questa partita”.

Il meglio della nazione NFL • Come Lamar Jackson può avere successo nei playoff

• Riusciranno gli Steelers a ottenere due sconfitte consecutive?

• Cosa fanno gli allenatori della NFL dopo essere stati licenziati

• Chi ha guadagnato (o ha perso) i bonus?

• Love seguirà il percorso di Rodgers?

Sutton ha concluso con cinque ricezioni per 98 yard e un touchdown. Il suo totale stagionale è stato di 1.081, innescando un bonus di eclissi di 1.065 yard. La ricezione che lo ha fatto è stata una 32 yarde poco prima dell’intervallo.

Se avesse accumulato 1.500 yard, avrebbe ricevuto altri $ 200.000 mentre i Broncos avrebbero completato la postseason. Ma era grato di aver raggiunto i playoff e non si sentiva meno soddisfatto perché i Chiefs hanno fatto riposare la maggior parte dei loro titolari chiave.

Broncos n. 7 affronterà il numero 7 dei Buffalo Bills domenica (13:00 ET, CBS). 2.

“Non abbiamo sfruttato le prime opportunità che abbiamo avuto (di arrivare ai playoff) con i Chargers e i Bengals, quindi è stata una partita molto importante”, ha detto Sutton. “Non ci importava chi stava giocando. Non ci importava chi fossero seduti i Chiefs.”

“Le persone possono dire quello che vogliono riguardo a ‘Questa persona non ha giocato, quella persona non ha giocato’ – alla fine, è una squadra di football della NFL.”

Ecco uno sguardo a come gli altri giocatori del campionato si sono comportati con i loro incentivi. Tutti i dati provengono dal sistema di gestione dei roster.

Geno Smith ha investito 6 milioni di dollari in scale mobili a contratto, ma il suo futuro a Seattle rimane incerto. Steph Chambers/Getty Images

In milioni

Il quarterback dei Seahawks Geno Smith aveva bisogno di un solido avvicinamento alla stagione regolare per assicurarsi un futuro giorno di paga.

Ha guadagnato 6 milioni di dollari in scale mobili a contratto con la vittoria della squadra sui Los Angeles Rams. Con Seattle che ha raggiunto le 10 vittorie e Smith che ha concluso con più di 4.282 yard e una percentuale di completamento superiore al 69,75%, il quarterback veterano aggiungerà 6 milioni di dollari al bonus di 10 milioni di dollari che gli spetta nel 2025.

Tuttavia, c’è un avvertimento interessante a questo proposito. Smith deve essere nel roster dei Seahawks entro il 16 marzo per guadagnare quei soldi. Semmai, l’importo in dollari aggiunto dà a Seattle più incentivi per determinare se Smith rimane il titolare a lungo termine della squadra.

Non ci volle molto perché Von Miller ottenesse un grande incentivo. Un terzo in meno nella prima serie difensiva dell’ultima partita ha dato a Miller il suo sesto licenziamento della stagione e altri 1,5 milioni di dollari in incentivi per portare il suo totale a 4 milioni di dollari.

Miller ha ricevuto molti incoraggiamenti dai suoi compagni Bills per colpire nel segno.

Consigli dell’editore 2 Correlati

“Non ci avevo nemmeno pensato”, ha detto Miller dopo la partita. “Ma tutti, i miei compagni di squadra, hanno detto: ‘Prendetene solo uno.’

È un bene che sia successo quando è successo. Miller ha giocato solo uno scatto difensivo per il resto della partita mentre i Bills hanno fatto riposare i titolari dei playoff.

La guardia dei New York Jets John Simpson ha guadagnato 3 milioni di dollari giocando più del 90% degli scatti offensivi della squadra. Il tempo di gioco non era l’unica cosa di cui Simpson aveva bisogno per guadagnare motivazione. I Jets dovettero anche migliorare la loro classifica NFL in termini di punti segnati. New York è balzata dal 29esimo posto in campionato nel 2023 al 24esimo.

Il ricevitore largo dei Tampa Bay Buccaneers Mike Evans si è guadagnato un pezzo di storia domenica pareggiando Jerry Rice per la maggior parte delle stagioni con almeno 1.000 yard in ricezione con 11. Evans non ha segnato, ma era quarto in campionato nella ricezione di touchdown (11) in questa stagione e ha guadagnato altri $ 666.000 in incentivi contrattuali finendo tra i primi 10.

Il veterano era vicino a guadagnare di più. Se giocherà almeno il 60% degli scatti offensivi della squadra in questa stagione, Evans potrebbe essere in linea per $ 500.000 per ogni vittoria nei playoff di Tampa Bay.

Tuttavia, ha concluso la stagione con il 58,5% di snap time, secondo NFL Next Gen Stats. Se Evans fosse stato in campo per altri 26 scatti, avrebbe varcato la soglia per poter beneficiare dei bonus post-stagionali.

Premi a sei cifre

Il tight end dei Cincinnati Bengals Mike Gesicki aveva bisogno di tre yard per raggiungere le 600 per la stagione e guadagnare altri $ 125.000 di incentivi. I Bengals non hanno perso tempo per assicurarsi che ricevesse il valore dei suoi soldi.

Il primo passaggio del gioco di Cincinnati è stato un completamento di 12 yard per Gesicki. Dopo la partita, il quarterback Joe Burrow ha detto che era “facile” fornire a Gesicki le yard di cui aveva bisogno. Ed è rimasto scioccato dal fatto che Gesicki abbia ottenuto ancora più soldi per un nuovo contratto con i Bengals.

“Il ragazzo è stato così prezioso per noi tutto l’anno”, ha detto Burrow dopo la partita. “E il ragazzo, secondo me, dobbiamo riportarlo indietro.

Zach Ertz ha guadagnato $ 750.000 di incentivi in ​​questa stagione, inclusi $ 250.000 per il suo sesto touchdown domenica. Stephanie Scarbrough/AP Foto

Due compagni di squadra dei Green Bay Packers sono stati premiati per le ottime stagioni. Le sicurezze Xavier McKinney e Rashan Gary hanno ricevuto ciascuno un bonus di $ 250.000 per la produzione del Pro Bowl. Nella sua prima stagione con i Packers, McKinney ha avuto otto intercettazioni sorprendenti. Per metterlo in prospettiva, ha ottenuto un totale di nove successi nelle quattro stagioni precedenti, tutte con i New York Giants. Gary ha avuto 7,5 licenziamenti e un fumble forzato per Green Bay in questa stagione. Sorprendentemente, il running back Josh Jacobs non ha avuto una simile voglia di incassare quando ha partecipato al Pro Bowl.

Il running back dei Los Angeles Chargers JK Dobbins ha avuto bisogno di alcuni carry nell’ultimo tratto del quarto quarto per trovare la sua motivazione. La giornata di 63 yard di Dobbins gli ha regalato 905 yard di corsa durante la stagione, portando il suo bonus totale a $ 450.000. Ha già guadagnato $ 300.000 nella settimana 18. Ma un guadagno di 7 yard sul penultimo drive stagionale dei Chargers ha portato Dobbins oltre il limite.

La sesta cattura stagionale di touchdown di Washington di Zach Ertz gli è valsa $ 250.000. Se lo è guadagnato nel primo quarto della vittoria dei Commanders sui Dallas Cowboys. Washington ha licenziato Ertz per primo dalla linea delle 5 yard, innescando il bonus. Il suo incentivo totale per l’anno è di $ 750.000. Si era già assicurato $ 500.000 entrando nella partita di domenica per aver superato le 60 ricezioni e le 600 yard in ricezione.

Mancanza di dollari

Il quarterback dei Cowboys Cooper Rush sorprendentemente non è partito da titolare nella settimana 18. Si ipotizzava che ciò potesse derivare dalla motivazione del tempo di gioco che non ha ottenuto.

Se giocasse il 55% degli scatti offensivi della squadra in questa stagione, guadagnerebbe altri $ 250.000.

Rush ha concluso la stagione con il 48,9% di tempo di gioco, guadagnandosi $ 250.000 per aver superato la soglia del 45%. Se avesse giocato tutte le giocate nella sconfitta dei Cowboys contro i Washington Commanders, avrebbe finito l’anno al 55,4%.

Jerry Jones dice che il contratto del QB Cooper Rush, che sarebbe stato raggiunto – e avrebbe pagato Rush $ 250.000 – se avesse giocato oggi, NON era il motivo per cui Trey Lance era titolare per i Dallas Cowboys…#DallasCowboys #cowboy #Dallas #NFL pic.twitter.com/6sKu97vpiH — Pat Doney (@PatDoneyNBC5) 5 gennaio 2025

Dopo la partita, il proprietario dei Cowboys Jerry Jones ha minimizzato l’incentivo come motivo per cui Dallas ha scelto Trey Lance.

“Non lo sapevo nemmeno finché non l’ho letto”, ha detto Jones.

Il quarterback degli Arizona Cardinals Kyler Murray aveva bisogno di una grande prestazione nelle finali per guadagnare $ 750.000. Ma ha terminato 28 yard e un touchdown prima di raggiungere 600 yard di corsa e sei touchdown di corsa durante la stagione. Ebbe tre carry per 22 yard nella vittoria sui San Francisco 49ers, ma andò 25 su 32 per 242 yard e quattro touchdown.

Il running back dei Titans Tony Pollard ha avuto bisogno di 1.110 yard di corsa per assicurarsi il bonus di $ 250.000. Ma alla fine della stagione ha perso 21 yard. Non è stato per mancanza di tentativi. Ha avuto 22 carry nella finale contro gli Houston Texans. Ma è riuscito a gestire solo 2,8 yard per tentativo e aveva meno 24 yard di corsa previste, secondo NFL Next Gen Stats.

Il placcaggio difensivo dei New Orleans Saints Khalen Saunders ha perso il suo stipendio base di $ 225.000. Aveva bisogno del 40% del tempo di gioco difensivo e di tre licenziamenti per la stagione. Tuttavia, ha concluso con il 39,4% degli snap della squadra e solo due licenziamenti.

I reporter di ESPN NFL Nation Todd Archer, Turron Davenport, Rob Demovsky, Mike DiRocco, Alaina Getzenberg, Brady Henderson, John Keim, Jeff Legwold, Katherine Terrell e Josh Weinfuss hanno contribuito a questo rapporto.