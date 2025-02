Giocatori entusiasti di rinnovare la rivalità di US-Canada in 4 nazioni

La rivalità di hockey su Montreal di USA-CANADA sarà reintrodotta e i due paesi regneranno sabato sera al centro dell’attenzione in 4 nazioni.

Non può essere definito come un gioco normale per i giocatori che si aspettavano che tutta la loro vita faccia parte del miglior hockey contro il più grande nemico della loro nazione.

“Questo è il grande, il più grande della mia carriera”, ha detto Dylan Larkin agli Stati Uniti. “Basta guardare (giochi internazionali) da bambino con la mia famiglia, è come una vacanza, è come un Super Bowl per noi. “

L’opportunità per i pattinatori NHL di impegnarsi in eventi come le Olimpiadi, fermati da Sochi e dal Campionato mondiale del 2014. su cui sono stati allevati.

Editori birichini 2 correlati

Ora è una realtà.

“Penso che sarà il gioco più grande a cui abbia mai giocato nella mia carriera”, ha detto l’attaccante degli Stati Uniti Brady Tkachuk. “Non vedo davvero l’ora. C’è un grande accumulo. USA vs. Il Canada è più grande di soli ragazzi sul ghiaccio. Ci sono così tante persone presenti e giù per la strada (colpisce). Abbiamo “parlato soprattutto di questo gioco.

Il Canada e gli Stati Uniti si uniranno sabato sera con una vittoria nel torneo-USA di giovedì, la Finlandia ha battuto 6-1 e il Canada durante gli straordinari è sopravvissuto alla testarda squadra svedese 4-3.

Tuttavia, questi antipasti non saranno come il prossimo evento principale. Tra i due paesi, c’è una storia senza pari tra i due paesi che sono già entrati nel discorso di 4 nazioni.

Il capitolo più memorabile – almeno per la maggior parte dei pattinatori – sono state le Olimpiadi del 2010. Negli straordinari fu Sidney Crosby – il capitano della squadra canadese di 4 nazioni – che vinse il vincitore per giù per gli americani e mandava il Canada a casa con oro.

L’attaccante canadese Connor McDavid afferma che come suo momento preferito creato da questi paesi rivali. Guardò come sarebbe successo come giocatore di hockey junior; Ora, per la prima volta a questo livello, conterrà nell’aiutare la sua nazione a vincere.

“Questo è quello che sogni”, ha detto McDavid. “È ottimo; È eccitante. Gioca agli americani a Montreal. Questo è un grande gioco.

Il difensore Drew Doughty faceva parte delle squadre canadesi di medaglie d’oro olimpiche nel 2010 e 2014. Non ha fatto nulla per smorzare la sua passione per ciò che sarebbe arrivato sabato.

“L’attesa ha appena rafforzato (rivalità). È affamato. E so che gli americani si sentono come suonarci. Sarà una dura lotta. Suggerisco a tutti di guardarlo. Il difensore del Canada Drew Doughty

“Quando giochi agli americani, vuoi batterli così tanto”, ha detto Doughty. “E ho ancora questa sensazione all’età di 35 anni, che cattiva (io) voglio battere gli americani. Sono davvero una brava squadra di hockey. … Sarà una battaglia difficile. Ma questa è probabilmente la partita più interessante del torneo. “

Il World Junior Championship ha fornito una dose del miglior hockey d’élite negli anni successivi all’ultima Coppa del Mondo. Ma la rivalità di uomini era ancora cotta sotto la superficie, aspettando che fosse rilasciato di nuovo con questa generazione di talenti.

“L’attesa ha appena rafforzato (rivalità)”, ha detto Doughty. “Questo ti ha reso affamato. E so che gli americani si sentono come suonarci. Sarà una dura lotta. Suggerisco che tutti lo guardino.

“Non c’è più rivalità nell’hockey rispetto al Canada-USA”, ha aggiunto il canadese Brad Marchand. “Questi sono giochi che tutti sognano di giocare a crescere. Questi sono ricordi che dureranno un’intera vita. Non vediamo l’ora. Non possiamo venire abbastanza velocemente. “

Il Canada avrà un chiaro vantaggio nella loro città natale, una reazione che gli Stati Uniti si aspettavano per ogni partita che questo torneo giocherà.

Eppure c’è stata qualche sorpresa che i fan del Bell Center partono nell’inno degli Stati Uniti quando fu fatto prima della partita di giovedì. È diventato più una tendenza intorno alla lega poiché il presidente Donald Trump ha minacciato – e poi costretto – tariffe significative sulle importazioni canadesi.

“Non ci entrerò”, ha detto Crosby. “Rispettiamo gli inni; lo lascerò sopra.”

“Ne sono solo un po ‘”, ha detto Doughty. “So cosa sta succedendo e capisco la frustrazione dei canadesi, ma penso che dovremmo rispettare gli inni. Non credo che nessuno dovrebbe esibirsi. “

“Non ci entrerò”, ha detto Sidney Crosby, in Canada, sui fan del Bell Center che hanno lasciato l’inno americano prima della partita degli americani contro la Finlandia. “Rispettiamo gli inni; lo lascerò sopra.” Immagini Minas Panagiotakis/Getty

Alcuni fan potrebbero salvare questa reazione per ciò che accade durante il gioco. Gli allenatori, come i giocatori, si aspettano di vedere il loro meglio per quello che dovrebbe essere un picco del torneo. E nessuna quantità di tempo pratico o conversazione può preparare i giocatori per una notte potenzialmente emotiva.

“C’è molto orgoglio”, ha detto l’allenatore statunitense Mike Sullivan. “Ci sono molti conoscenti da entrambe le parti. Questi ragazzi giocano ancora e si affrontano nella NHL. La differenza più grande è quando hai il privilegio di giocare in un tale evento e rappresentare il tuo paese, è diventato qualcosa di più grande di qualsiasi individuo.

“Suppongo che questa sia una vera partita di hockey competitiva.”

Questa potrebbe essere una sottovalutazione.

“Sabato sera in Canada, contro il Canada – Non credo che sia molto meglio per il giocatore di hockey di questo livello”, ha detto Jake Guentzel. “La folla sarà intensa, sarà ostile, sarà tutto sopra e sarà molto divertente.”