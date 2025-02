Gli analisti affermano che i gemelli -fan non sono soddisfatti delle recenti spese del team

I gemelli del Minnesota hanno perso la stagione postale nel 2024 dopo aver completato un record di 82-80 ed è arrivato al quarto posto nell’American League Central.

Dopo aver vinto la loro prima serie di playoff di oltre 20 anni nel 2023, i gemelli seguirono crollando nella seconda metà della stagione e mancando i playoff.

Questa stagione è stata tranquilla per i gemelli in quanto non hanno fatto alcuna notevole acquisizione e perso più giocatori come agenti liberi.

Alcune notevoli sottotrazioni dell’organizzazione includono il outfielder Max Kepler, il primo base Carlos Santana e il lanciatore di soccorso Caleb Thielbar.

Un analista di MLB ha recentemente rivelato come i fan di Twins possono percepire il taglio salariale e successivamente la mancanza di movimenti in questa stagione.

“È una specie di lembo sul viso per farlo”, ha detto Dan Hayes attraverso un cattivo territorio.

"Una specie di lembo in faccia"@Danhayesmlb dice @Gemelli I fan non sono stati soddisfatti delle spese del loro club negli ultimi anni.

Hayes sta discutendo del problema televisivo che i gemelli hanno incontrato la scorsa stagione poiché molti fan non hanno potuto vedere la squadra giocare sotto una fila vincente.

Insieme a questa domanda, i gemelli non hanno mostrato alcun vero sforzo per migliorare il programma in questa stagione.

In un dipartimento che aveva tre squadre che hanno reso la season post nel 2024, i gemelli avranno una forte competizione nel 2025 se vogliono combattere per tutto il titolo centrale.

I gemelli sembrano avere molti problemi per scoprire sia nel front office che con i loro fan.

Sarà interessante vedere se stanno facendo qualche ultimo secondo movimento di questa stagione prima dell’inizio della stagione 2025.

