Gli analisti avvertono i mezzi di eventualmente perdere Pete Alonso

I New York Mets hanno reso la stagione postale per la prima volta dal 2022 dopo aver completato un record di 89-73 e il secondo posto nella National League East.

Dopo aver guidato alla serie del campionato della National League, i Mets sono entrati in stagione e probabilmente hanno fatto una delle maggiori caratteristiche della storia del franchising firmando Juan Soto.

Dopo essere stato in conversazioni con diverse squadre diverse, Soto ha firmato un contratto di 15 anni per un valore di $ 765 milioni.

Mets ha portato un grande agente libero ma non ha firmato il primo base Pete Alonso.

L’analista della MLB ed ex Mets GM Jim Duquette ha avvertito cosa potrebbe significare perdere Alonso.

“Hanno ancora bisogno di Pete, o di qualcuno come lui, per proteggere l’investimento che hanno in particolare a Juan Soto”, ha detto Duquette tramite MLB Network Radio a SiriusXM.